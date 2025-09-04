OPINIÓN

Dr. Sánchez y Mr. Estado

Si el cuerpo del presidente se ve fuerte, el cuerpo democrático de España se encuentra exhausto

Javier Fornell

Javier Fornell

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez suele presumir de buena forma física. Sus apariciones en bicicleta, sus paseos en mangas de camisa o incluso las fotos cuidadosamente filtradas desde el gimnasio buscan proyectar la imagen de un presidente vigoroso, resistente, capaz de soportar largas jornadas de trabajo sin despeinarse. ... En lo personal, nada que objetar: mantenerse en forma es saludable y admirable. Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos no es si Sánchez corre muchos kilómetros, sino cuántos kilómetros de más ha hecho correr a nuestra democracia para mantenerse en el poder.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app