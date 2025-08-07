El Carranza seguirá siendo el Carranza igual que el Puente de las Cortes de Cádiz (creo que es así) seguirá siendo siempre el Puente Nuevo

En un verano falto de noticas salseras gaditanas y con un trofeo Carranza que está al borde de la desaparición, había que buscar algo que le diera chicha a la ciudad. Y que mejor que decidir cambiar el nombre de puente José León de Carranza por otro. Y ojo, que no veo mal el cambio, la Ley es la Ley y hay que cumplirla, aunque en Cádiz seguimos llamando Plaza de Toros a la plaza Asdrúbal y Los Cuarteles a lo que ya no son cuarteles, así que el Carranza seguirá siendo el Carranza igual que el Puente de las Cortes de Cádiz (creo que es así) seguirá siendo siempre el Puente Nuevo.

Lo que no veo normal es la propuesta de Rafael Alberti. Más allá de lo que piense de las ideas políticas del pequeño autor portuense, y de que reconozca la calidad de una parte de su obra —otra no me gusta nada, pero para gustos colores—, lo que no tiene sentido es llamar Puente Rafael Alberti a un puente que une Cádiz con Puerto Real. Y no tiene sentido ya que el portuense es portuense y no puertorrealeño. Búsquese, pues, una figura que sirva de unión entre ambas ciudades vecinas.

Por eso yo propongo un nombre que gustará a la progresía gaditana: Puente Fermín Salvochea. El gaditano, que es la demostración palpable de que una buena persona no tiene porque ser un buen gestor, une ambas localidades. El niño Fermín daba sus primeros pasos en la solidaridad en esos veranos pasados en Puerto Real, cuando invitaba a los vecinos (sin importar que fueran pobres o ricos) a compartir sus cumpleaños y juegos. En la infancia, vinculada a la villa vecina, el joven Fermín asentaba los cimientos del adulto que sería luego.

El hombre, que alejado de ideas políticas que le llevaron a seis meses de alcaldía en Cádiz, con declaración de guerra a España incluida, era un hombre realmente bueno. Generoso hasta la muerte, radical en la defensa del necesitado, pero tolerante en el respeto al otro. Si buscamos una figura que tienda puentes, este debería ser Fermín Salvochea, y si se desea dar espacio al que fue el mejor hombre que fue alcalde de Cádiz, esta sería una buena manera.

