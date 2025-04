No es el porno, son tus datos. Tenlo claro, al gobierno le da igual que tus hijos vean más porno del debido; al fin y al cabo, lo promocionan desde las instituciones de muchas ciudades, como el festival porno de Barcelona. Les da igual si ... los niños y no tan niños se saltan a la torera los cortafuegos contra la pornografía, pero saben que para otras muchas páginas también te solicitan demostrar ser mayor de edad. ¿Ha probado a entrar en la web de cualquiera de nuestras bodegas? Pues eso: necesitará el pajaporte para acceder.

Y eso conlleva una intromisión en nuestra intimidad que hubiera levantado a las masas en caso de ser la derecha quién lo promoviese. ¿Se imaginan que se hubiera dicho desde Sumar o Podemos si hubiese sido un ministro de Abascal el que hubiera soltado dicha patochada? Pero como la paja mental ha sido del ministro Escrivá se permite como un gran avance de libertades.

Pero no lo es. Ni un avance de libertades ni una paja mental socialista. Es un paso más para controlarnos; para saber qué vemos y qué hacemos en nuestros tiempos libres. Para tener más información con la que manipular a la sociedad a su antojo. Si realmente quisieran acabar con la pornografía, en vez de montar un pasaporte con X entradas mensuales a páginas de adultos (que no solo son pornográficas, repito) harían campañas de educación en las escuelas para explicar que el sexo y la pornografía no son lo mismo. Para decirles a los más pequeños que, igual que no se subirían a un rascacielos en Kuala Lumpur como en Misión Imposible, el porno también es cine.

La educación es el lugar para acabar con estas praxis y esos visionados que tanto daño hacen a una adolescencia que se ha saltado la edad del pavo para creerse adultos. El Young adult de la literatura, que también vemos en muchas series de televisión, también ayuda a eso; pero en eso, no entramos. ¿La razón? Para mi es muy clara: la literatura, las series, el cine, se pueden ver abiertamente, sin problemas, no hay forma de controlarlo; pero la pornografía en redes es la excusa para capar libertades.

Si necesitas el pajaporte para entrar en web de «mayores de 18» o en las que tienes que demostrar tu edad (muchas redes sociales, como X o Facebook, requieren demostrar una edad mínima), lo que están es controlando nuestro consumo libre de información. Y eso les da miedo. A la izquierda, con los tintes totalitarios que está tomando la nuestra, no le gusta que se pueda pensar libremente.

Pensar libremente hace que nos demos cuenta de que en Francia no han votado a Le Penn los más ricos; todo lo contrario: ha sido la clase trabajadora la que ha votado a la extrema derecha harta de la inacción de la izquierda frente a los problemas reales. Y en la no paja mental del gobierno socialista de Sánchez se han dado cuenta de que eso es peligroso. Aquí ya ha subido Alvise, cuando Vox estaba estancado; pero ¿qué pasaría si los trabajadores se dieran cuenta de que las políticas propuestas por la derecha les defienden más que las aplicadas por la izquierda?