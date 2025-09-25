OPINIÓN

Muertos de segunda

La izquierda se echa a la calle para luchar contra la brutalidad genocida de Netanyahu (que no de todo el pueblo israelí), pero guarda silencio con la masacre genocida contra los cristianos en África o Asia

Javier Fornell

Javier Fornell

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es genocidio si no está de moda entre los popes progresistas. No es genocidio si los perseguidos son cristianos pues, ya se sabe, los cristianos somos el mal de este mundo. Se olvidan muchos de que vivimos en una sociedad cristiana. Que fueron los ... scriptorium monásticos los que mantuvieron viva la cultura grecolatina y la idea de la democracia que defendía la filosofía aristotélica. Se olvidan de que fueron los concilios visigodos los primeros que consideraron que hombre y mujer eran iguales; y no a la mujer como una propiedad del hombre, como hasta ese momento y como sigue siendo en algunas culturas.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app