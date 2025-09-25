No es genocidio si no está de moda entre los popes progresistas. No es genocidio si los perseguidos son cristianos pues, ya se sabe, los cristianos somos el mal de este mundo. Se olvidan muchos de que vivimos en una sociedad cristiana. Que fueron los ... scriptorium monásticos los que mantuvieron viva la cultura grecolatina y la idea de la democracia que defendía la filosofía aristotélica. Se olvidan de que fueron los concilios visigodos los primeros que consideraron que hombre y mujer eran iguales; y no a la mujer como una propiedad del hombre, como hasta ese momento y como sigue siendo en algunas culturas.

Pero la progresía hispana, creyendo que la Iglesia y los cristianos somos los herederos de la dictadura, cree a pies juntillas que nosotros somos el mal. Se olvidan de que, en esa misma dictadura, las iglesias abrieron sus puertas a los perseguidos: de ahí los curas rojos; o lo de «el mariquita a vestir santos». En una sociedad retrograda, propia de los usos culturales que se vivía en toda Europa, la Iglesia fue un remanso de paz para muchos perseguidos.

Por eso da coraje que haya genocidios de primera y de segunda. La izquierda se echa a la calle para luchar contra la brutalidad genocida de Netanyahu (que no de todo el pueblo israelí), pero guarda silencio con la masacre genocida contra los cristianos en África o Asia. Hace ya casi 20 años que estuve en la India con Manos Unidas y ya entonces había campos de concentración maoístas contra los cristianos (que eran perseguidos y asesinados solo por creer en Cristo). Esa misma situación se vive ahora en África. Ya nadie se acuerda de las niñas cristianas secuestradas por Boko Haram en Nigeria. Una Nigeria que está sufriendo la aniquilación de los cristianos por los yihadistas.

Eso no importa. África nunca está de moda. Se cumplen 30 años del genocidio de Ruanda y la situación sigue siendo compleja. 30 años después, como entonces, sigue habiendo muertos de primera y de segunda.