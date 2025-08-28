OPINIÓN

Go home, pisha

Se acaba agosto, el mes más tonto del año, y toca volver a la normalidad relativa hasta que nuestros vecinos del norte regresen en busca del paraíso que nosotros vivimos

Javier Fornell

Javier Fornell

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se acabó, que diría María Jiménez. Se terminó el verano, las vacaciones, la época de cangrejeras y camisetita de tirante en los hombres mostrando el sobaquillo y dejando escapar los olores. Ha sido un verano atípico, de calor excesivo y excesiva gente en casi todos ... lados. Un verano low cost, en el que se llenaban las playas de bocatas y los bares de mesas vacías; pero verano, al fin y al cabo. Por suerte, se acabó. Toca volver a casa, a la rutina diaria de cada cual.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app