Ya se puede decir: vuelve Gaditanoir. Una locura, nacida de la mente inquieta de mis compañeros de aventura Daniel Lanza Barba y Alberto Puyana. El segundo año de un proyecto que nacía con una espada pendiendo sobre su pecho, como cualquier proyecto que se arranque en Cádiz. Pero, a pesar de los avatares y las marejadas, hemos vuelto a hacerlo y el 5 de noviembre Cádiz volverá a ser noir.

No lo sería sin el tesón de Dani Lanza. Uno de esos pilares culturales que poca gente reconoce y que, oculto en un halo de mediocridad que no le corresponde, es capaz de sacar adelante cualquier cosa que se proponga. Ya sea Kaizen Editores, Gaditanoir, o aquella web (Librecinefilo) que nos unió a los dos hace ya más de tres lustros.

Dani es una figura curiosa: optimista preparado dice él. Es un visionario en muchos aspectos, un genio nacido en Sanlúcar y que algún día se estudiará. Por su tesón, por su capacidad de creación, por su gestión cultural y, también, cuando decida publicar, por sus letras.

La sensibilidad que muestra en sus escritos (y que pueden comprobar en sus columnas en este mismo periódico) también la tiene en su vida. Y eso que nosotros tenemos esa relación que se escapa de la amistad y que nos lleva a gritarnos y reírnos en la misma frase. No puede ser de otra forma, los genios son incomprendidos y él lo es.

Sé que en un rato recibiré una llamada, y me caerá una bronca de su parte por esta columna. Pero también creo que en una ciudad como la nuestra, en la que pocas veces se reconoce el talento, es importante hacerlo. Dani Lanza, como otros en la provincia, luchan por que nuestra cultura sea algo más que Carnaval y folklore. Y, quizá por eso, hoy me tocaba reconocerle su labor.

Es necesario viendo el programa que, junto a Alberto, han vuelto a preparar para este festival noir que ya se sitúa entre los más importantes el país y que se consolida en este segundo año con las miras puestas en el tercero. Talento local e internacional para gritar que Cádiz es noir.

Más temas:

Cádiz