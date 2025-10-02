Terminado el Gades romano cabe preguntarse qué vendrá después. La lógica y el corazón me piden asegurar que vendría de Quadix a Cádiz (visigodo, musulmán y castellano). La base histórica de la ciudad actual; la que se recuperó de la crisis del siglo III y ... la caída del Imperio romano. La que tendría influencias púnicas y un pasado bizantino. Ese Cádiz que, desconocido, debe ser descubierto por muchos.

Si el equipo de Bruno García realmente quisiera hacer algo más que promocionar el turismo, debería apostar por recuperar ese pasado. En el Cádiz medieval se sientan las bases del americano. Sin nuestro pasado musulmán; sin nuestros vínculos al Imperio de Fez; sin entender el proceso de incorporación de las colonias genovesas y florentinas (principalmente) a nuestra ciudad, no se puede entender lo que vino detrás.

No se puede si no se sabe que fue Alfonso X el que, en busca evangelizar África, sentó las bases del monopolio comercial. Sin comprender cómo los gaditanos del medievo supieron ver el potencial de su ciudad y su bahía, como cada vez que nos hemos alejado del chovinismo cateto localista, para ser un eje vertebrador del nuevo comercio internacional.

Fuimos un punto clave mercantil entre Mediterráneo y Atlántico Norte. Pero también nuestras calles vieron nacer conquistadores y marinos curtidos: los que ocuparon las Canarias, los que hicieron correrías por África y asentaros factorías (acá colonias) en el Golfo de Guinea, siguiendo la senda portuguesa. Los que luego saltaron a las Yndias, sin miedo a un mar menos desconocido de lo que nos gustaría reconocer; los que se adentraron en selvas y ríos ampliando el mundo.

Pero también los que se quedaron, comerciando con todos, creando redes comerciales, compañías mercantiles y asentando las bases de lo que luego sería el Emporio del Orbe. Desgraciadamente, todo mi cuerpo me dice que, una vez más, nuestros representantes se olvidarán de ese Cádiz oculto, misterioso y olvidado que tan importante fue para nuestro presente.