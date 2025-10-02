OPINIÓN

De Gades a Quadix

Javier Fornell

Terminado el Gades romano cabe preguntarse qué vendrá después. La lógica y el corazón me piden asegurar que vendría de Quadix a Cádiz (visigodo, musulmán y castellano). La base histórica de la ciudad actual; la que se recuperó de la crisis del siglo III y ... la caída del Imperio romano. La que tendría influencias púnicas y un pasado bizantino. Ese Cádiz que, desconocido, debe ser descubierto por muchos.

