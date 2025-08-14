OPINIÓN

El fanatismo de redes

¿Qué se puede esperar si el Ministro de Transporte y «X» Óscar Puente se dedica lanzar mofas sobre los incendios de Castilla y León en redes? Un ministro que debería dedicarse a solucionar los problemas de Renfe

Javier Fornell

Lástima que se hayan perdido ciertas costumbres arcaicas ya que hay días que uno tendría ganas de usar una guillotina (virtual) para cortarle los dedos a nuestros políticos antes de que escriban o hablen. Y vale para todos los partidos políticos y sus fanáticos —los ... partidos políticos, como los equipos de futbol, tienen sus aficionados radicales— que llenan las redes sociales de estupideces varias.

