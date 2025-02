Nunca he sido un gran fan del Carnaval. Me gusta, como a todo gaditano, pero en su justa medida y lejos del fanatismo que convierte a las agrupaciones en una suerte de equipo rival. Eso que estos años comienza a ser tendencia, el posicionarse de ... forma acérrima con un grupo, está matando nuestra fiesta grande. Eso y el cargar de un contenido político extremo al COAC.

Este 2025 lo estamos viendo con mucha intensidad. Los Pastrana son unos fachas por escribir contra Pedro Sánchez, ya que el Carnaval es del pueblo y de izquierdas. O eso quieren pensar los que no entienden qué es el Carnaval. El Carnaval es critica al poder establecido, es cantar la crónica del pueblo y del Estado; es contar a pesar de la censura. Esa censura que no pudo con las letras durante la dictadura franquista y que sí va a poder durante la dictadura del pensamiento único socialista.

Esa censura que está siendo implacable con los Pastrana, como lo fue antes con el cartel anunciador de la chirigota del Yuyu; pero al que se le ha caído el discurso cuando el Chapa y su coro también han dado palos al poder sanchista establecido. Aunque el Chapa no es santo de mi devoción, y no suelo estar de acuerdo con sus opiniones, este año ha demostrado que sí sabe qué es el Carnaval.

Como hizo Martinez Ares abriendo la veda contra Kichi, el Chapa ha dejado claro que a él no le callan; que no van a silenciar su voz para que unos cuantos no le acusen de facha. Y eso ha dejado fuera de juego a los inquisidores del COAC: el Chapa es y será más de izquierda que cualquiera de ellos; siempre ha sido claro y coherente con sus ideas e ideales y nadie en su sano juicio podrá acusarlo de ser de extrema derecha (ni de centro derecha, ni siquiera de centro izquierda).

El coro «¡Qué Barbaridad!», como la comparsa «El corazón de Cádiz», han hecho Carnaval real; el de la critica social y política; el que canta la vida del año. Por eso, ni del Chapa ni de los Pastrana, solo ¡Viva el carnaval!, ese que no es de derecha ni de izquierda; el que solo es del pueblo.