Lo del transporte en Cádiz es algo que, a estas alturas de mi vida, empieza a hacerme bastante gracia. Y no por el hecho de que se estropee un bus tras otro ya que eso es más que normal. Lo que me hace gracia es ... que muchos de los autobuses estaban en servicio antes de que nacieran mis sobrinos, y ya han terminado la universidad. Y como entiendo una mijita de buses porque me he pasado muchas horas dentro de uno y ya soy capaz de distinguir uno chino de uno español por los botes en carretera —que diría la chirigota del Selu—, puedo confirmar que un bus con más de 10 años ya está viejo.

Por eso, aunque ahora se le ataque al Ayuntamiento de Bruno por el estado lamentable de los buses, la realidad es que hay que mirar atrás. Ya en época de Teófila deberían haberse cambiado muchos de ellos. Igual que el convenio de transporte, que recae de forma histórica en la misma empresa, debería renovarse y solicitar la mejora del equipamiento. Y en época de José María González, «Kichi», deberían haberse concluido los pasos que nos llevaban a un transporte verde y sostenible. Así que la pregunta es clara ¿dónde están aquellos buses eléctricos que nos vendió, publicitariamente hablando, Martín Vila?

Está bien que la oposición, esa que gobernó ocho años antes de la llegada de Bruno, pida la renovación de la flota; pero lo que no está bien es que le exijan en dos años lo que no han hecho los anteriores gobiernos en veinte. Mejorar los transporte es fundamental en la ciudad, como también lo es mejorar el aparcamiento con la creación de bolsas libres. La ciudad necesita ese transporte sostenible y renovado, que evite la contaminación, pero que también permita un servicio más completo.

Da verdadera envidia ir a casi cualquier ciudad española y ver la puntualidad de este servicio público, la facilidad de pago, las aplicaciones para cargar bonobús (¿Han tratado de hacerlo en Cádiz?). Desgraciadamente, en Cádiz, somos expertos en echar balones fueras, y la cochera sin barrer para seguir con autobuses del siglo pasado.