OPINIÓN

Autobuses del siglo pasado

La ciudad necesita ese transporte sostenible y renovado, que evite la contaminación, pero que también permita un servicio más completo

Javier Fornell

Javier Fornell

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lo del transporte en Cádiz es algo que, a estas alturas de mi vida, empieza a hacerme bastante gracia. Y no por el hecho de que se estropee un bus tras otro ya que eso es más que normal. Lo que me hace gracia es ... que muchos de los autobuses estaban en servicio antes de que nacieran mis sobrinos, y ya han terminado la universidad. Y como entiendo una mijita de buses porque me he pasado muchas horas dentro de uno y ya soy capaz de distinguir uno chino de uno español por los botes en carretera —que diría la chirigota del Selu—, puedo confirmar que un bus con más de 10 años ya está viejo.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app