Arde España

El pueblo salva al pueblo. Qué miedo de eslogan. El pueblo no puede salvar al pueblo; el pueblo muere con el pueblo

Javier Fornell

Javier Fornell

Arde España. Arden sus bosques, sus redes sociales y su política. Se queman todos a una entre la desidia y la desesperación. La desgana de quienes tenían que hacer algo, acobardados por una pijiprogresía verde que trata de explicar desde su iPhone cómo cuidar un ... campo a los desesperados. Esos que aterrorizados ven como el fuego se acerca a sus casas, arrasa sus bosques, prende su vida.

