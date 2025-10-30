Opinión

Un año después de la dana

Siguen abandonados de la mano gubernamental, con ayudas que no llegan (cuando no se han perdido entre estafadores que se aprovecharon del dolor) y con un grito unánime: «Mazón dimisión»

Javier Fornell

Javier Fornell

Se cumple un año justo de una de esas noches que nadie olvida. Creo que todos tenemos fechas marcadas en nuestro calendario personal: la muerte de Miguel Ángel Blanco, el 11S y el 11M, por ejemplo. Y la DANA se ha unido a esas fechas ... macabras que se nos pegan al alma. Las imágenes, los sonidos, los audios mandados a las familias para despedirse de los seres queridos se unían a las salvaciones milagrosas en una tarde noche que nos tuvo pegados al televisor rezando por nuestros vecinos.

