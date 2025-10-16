Esta semana ha vuelto a guiar en Cádiz después de un tiempo sin hacerlo. Y no sé si fue la coincidencia de cruceros o la cantidad de autobuses que, uno a uno, iban aparcando en Plaza Sevilla, pero la ciudad se me hizo insostenible. Más cuando al llegar al Ayuntamiento se mezclaban freetours con tours oficiales, con cruceros y con grupos. Una amalgama de guías que trataban de hacer las cosas lo mejor posible en territorio hostil. Y cada vez más minado.

La ciudad de Cádiz tiene el tamaño que tiene. Nuestras calles aunque largas son angostas y la multitud de turistas que avanzan cual manadas de ñus por ellas las hacen intransitables. Por eso, muchos de los que nos dedicamos a esto del «pastoreo» de humanos turísticos tratamos de llegar grupos de no más de 30 (que, ojo, es lo que dice la normativa, tampoco hemos descubierto la pólvora) y jugamos con las calles para no saturar rincones como el barrio del Pópulo. Barrio en el que sus habitantes están ganándose el cielo por la paciencia.

Hace ya tiempo que me establecí un doble trayecto: un plaza a plaza arrancado en la Plaza España, evitando parar en calles pequeñas y buscando un espacio no molesto. O desde Plaza Sevilla, cruzando rápido el Pópulo para parar frente a la Catedral Vieja y, solo en ocasiones, junto a la Casa del Almirante (cuando no están los bares colocados). Y lo que si evito es cruzar dos veces Compañía. Y en el mercado, en filita de uno, como las hormigas y sin parones para fotos, que luego voy a comprar y blasfemo en arameo con los guashinay sacándole foto al cazón.

Por eso, hoy este artículo lo he llamado «No con mi altavoz». No, ya que creo en un turismo amable y sostenible, que no dañe más de lo necesario; que no llene el ambiente de nuestras historias narradas por altavoces tan pequeños que resulta increíble el ruido que arman. Los guías tenemos la obligación de hacer las cosas bien y no esperar a que venga el Ayuntamiento a multarnos.

