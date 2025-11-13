Urgente
Cádiz, en alerta amarilla por viento y lluvia

OPINIÓN

Adiós, Zornoza

Rezo para que este obispo deje por fin la sede gaditana y tengamos pronto savia nueva en la calle Hospital de Mujeres

Javier Fornell

Javier Fornell

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No haré leña del árbol caído ni diré lo que pienso de la persona de Rafael Zornoza, pues es de sobra conocido y se lo dije rectamente a él hace ya años. Más allá de que el caso que ahora salta al papel sea cierto ... o no (en eso no entro mientras la justicia no se defina) sí que rezo para que este obispo deje por fin la sede gaditana y tengamos pronto savia nueva en la calle Hospital de Mujeres. Un nuevo pastor que recupere el valor social de esta diócesis. Que le devuelva el espíritu cristiano que tuvo con don Antonio Ceballos.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app