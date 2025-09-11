OPINIÓN

115 cadistas años

Ser del Cádiz es algo inexplicable, no somos ganadores, somos el Cádiz

Javier Fornell

Hoy es un gran día para recordar una condena metida en vena: 115 años y un día, (justamente eso), se cumplen hoy del nacimiento del Cádiz. Un sentimiento que, en mi caso, me vino de mi padre y mi hermano mayor y que, con el ... tiempo, también han heredado mis sobrinos. Ser del Cádiz es algo inexplicable, no somos ganadores, somos el Cádiz. Y somos mucho más que un club: el Cádiz es parte intrínseca e intransferible del gaditano.

