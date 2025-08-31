SIN ACRITUD

Los veranos vividos

Una de las grandes obligaciones de los adultos es proporcionar a niños y adolescentes las herramientas para disfrutar una infancia plena

Ignacio Moreno Bustamante

Carpetazo a otro agosto. A otro verano. Cuando removemos el cofre de la memoria en busca de alegría, siempre volvemos a los veranos. A los agostos que nos llenaron de dicha y que nunca volverán. Vividos con una intensidad plena. Etapas que nos hicieron ser ... lo que somos. Sentir la vida en todo su esplendor. En su pureza. La dicha completa. Despreocupada. Inocente. Mi infancia son agostos en Cádiz y mi adolescencia veranos en El Puerto. La playa de Cortadura, infinita. Las bicicletas, las canicas. Los bocadillos lanzados desde el balcón al patio en una bolsa para merendar. Los partidos de fútbol por las tardes. Si tengo que elegir un olor que me provoque la sensación más parecida a la felicidad, es sin duda el del césped húmedo recién cortado una mañana de verano. Inmediatamente me transporta a esos meses de hace ya demasiados años de las pandillas de amigos. De los amores inocentes. De los cosquilleos en el estómago.

