Durante tres días, Cádiz ha concentrado en el Palacio de Congresos toneladas de talento. Y apenas nos hemos dado cuenta. Estamos demasiado absortos con el sorteo del orden de actuación del COAC o del partido de esta noche ante el Valladolid. Que está muy bien. Y es muy importante porque es nuestra esencia. Nuestras raíces. Nuestro Carnaval. Nuestro equipo. Lo que nos une. Por supuesto que he echado un vistazo a ese orden de actuación. Por desgracia este año no tendremos el aliciente de la chirigota del Selu, pero sin duda seguirá habiendo un gran nivel en la modalidad. Y obviamente esta noche estaré en Carranza a ver si es verdad que, como desea Garitano -y todos los cadistas-, el equipo juega más tiempo en campo contrario y los hombres de arriba como Suso, Ontiveros o Tabatazde empiezan a marcar las diferencias.

Todo eso está muy bien y tenemos que seguir defendiéndolo y disfrutándolo. Pero debe ser compatible con una apertura de miras que, con demasiada frecuencia, nos falta en Cádiz. Como decía, esta semana el Palacio de Congresos ha acogido la primera edición de un evento llamado 'South Impact' y apenas nos hemos enterado. En este encuentro de jóvenes emprendedores Cádiz le ha contado al mundo entero que desde aquí, desde el sur de España -Andalucía entera- estamos contribuyendo al desarrollo de empresas tecnológicas de primerísimo nivel. En todo tipo de ámbitos. Desde el marketing, al diseño gráfico, las finanzas, las telecomunicaciones o la ingeniería robótica. Y por supuesto la IA.

En estos tiempos de globalización nuestra tierra supone un excelente atractivo para estas nuevas empresas, que pueden desarrollar su trabajo desde el sur, con un clima envidiable y una calidad de vida al alcance de muy pocos lugares del mundo. Como gaditanos, como andaluces, estamos obligados a recoger ese guante. A aunar esfuerzos para ofrecer los alicientes necesarios a estos generadores de riqueza y de futuro para se queden aquí. De lo contrario, corremos el riesgo de que se marchen a otros lugares y en un futuro, nos lamentemos de nuestro transitar por el mundo de las nuevas tecnologías sin pena ni gloria. De haber dejado pasar una nueva oportunidad.