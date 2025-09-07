A principios de este año, en una amplia entrevista concedida a esta casa, el alcalde de Cádiz afirmaba ser «muy muy optimista de cara a 2026». Literalmente. «Muy muy optimista de cara a 2026». Aseguraba entonces Bruno García que ya se estaban sentando las bases de muchos proyectos que estaban -están- aún en fase de pura burocracia. Hablamos de lo de siempre. El hospital como gran aspiración. Ciudad de la Justicia. Valcárcel. Pabellón Portillo. Renovación de la flota de autobuses. Limpieza... La historia reciente de la capital gaditana narrada a través de los proyectos que nunca llegan. Pero el alcalde de Cádiz es «muy muy optimista de cara a 2026». Y ahora que arranca el curso político es cuando de verdad se juega ese partido, el de hacer realidad definitivamente tanto sueño enquistado. Tiene a su favor que no es un idealista semiadolescentoide como su predecesor. Basa su día a día en la gestión. Sin embargo, de nada sirve ser pragmático si ese pragmatismo no se traduce en soluciones. El asunto estrella, el del hospital, va a resultar casi imposible que se resuelva a corto plazo. Las llaves de la resolución del conflicto están en manos de la todavía ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues es la 'dueña' de los terrenos. Imagínese las ganas que tiene la candidata socialista a la presidencia de la Junta de que Juanma Moreno se haga esa foto. Para el resto de temas tiene a favor dos factores claves en política: su mayoría absoluta y la coincidencia de siglas en el resto de administraciones.

Así que lo que no tiene el alcalde gaditano son excusas. Lleva ya dos años en el cargo. Se ha visto alguna mejora, pero del todo insuficiente. La limpieza -o la falta de ella- es el mejor ejemplo de que poco ha cambiado desde que Kichi salió de San Juan de Dios. Siguiendo con el simil deportivo, justo ahora empieza la segunda parte del partido, con la sensación de haber mejorado algo el juego, pero con el marcador aún en empate. En los próximos meses veremos si al final consigue ganar. Bruno García es «muy muy optimista de cara a 2026». Ojalá ese optimismo se traduzca en realidades concretas, que los gaditanos ya lo vamos necesitando. Y exigiendo.

