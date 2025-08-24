sin acritud

Romper el saco

Cádiz necesita con urgencia una tasa turística y el gremio de la hostelería debería ser el primero en apoyarla

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Años llevamos defendiendo desde estas páginas la importancia del turismo para la provincia de Cádiz. Décadas. A través de entrevistas, reportajes o de artículos de opinión como este. Celebrando cada buena noticia relacionada con el sector como un triunfo de todos. Apoyando iniciativas, organizando foros, ... trayendo a especialistas, trasladando propuestas a los responsables políticos. Este periódico fue uno de los grandes impulsores de la información turística, estando también presente en ferias nacionales o internacionales como Fitur, World Travel Market o la ITB de Berlín. Premiando a quienes destacaban por su labor en pos del crecimiento económico de Cádiz a través de la atracción de visitantes a nuestra tierra. Desde luego no hemos sido los únicos, prácticamente todos los medios han ejercido una labor muy similar desde la responsabilidad y el compromiso con Cádiz. Y con la misma responsabilidad y compromiso ha llegado el momento de pedir, de exigir, un cambio de modelo. Nuestra provincia, cada uno de nuestros 45 municipios, es literalmente arrebatado a sus moradores durante periodos de tiempo cada vez más largos. Y empieza a resultar insoportable. A no valer la pena. Ni a los que vienen ni a los que estamos aquí. Quizá sí a unos cuantos. Pero desde luego a la inmensa mayoría no.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app