Años llevamos defendiendo desde estas páginas la importancia del turismo para la provincia de Cádiz. Décadas. A través de entrevistas, reportajes o de artículos de opinión como este. Celebrando cada buena noticia relacionada con el sector como un triunfo de todos. Apoyando iniciativas, organizando foros, ... trayendo a especialistas, trasladando propuestas a los responsables políticos. Este periódico fue uno de los grandes impulsores de la información turística, estando también presente en ferias nacionales o internacionales como Fitur, World Travel Market o la ITB de Berlín. Premiando a quienes destacaban por su labor en pos del crecimiento económico de Cádiz a través de la atracción de visitantes a nuestra tierra. Desde luego no hemos sido los únicos, prácticamente todos los medios han ejercido una labor muy similar desde la responsabilidad y el compromiso con Cádiz. Y con la misma responsabilidad y compromiso ha llegado el momento de pedir, de exigir, un cambio de modelo. Nuestra provincia, cada uno de nuestros 45 municipios, es literalmente arrebatado a sus moradores durante periodos de tiempo cada vez más largos. Y empieza a resultar insoportable. A no valer la pena. Ni a los que vienen ni a los que estamos aquí. Quizá sí a unos cuantos. Pero desde luego a la inmensa mayoría no.

El turismo es y seguirá siendo vital para Cádiz. Pero hay que gestionarlo de otra manera. Acabar con esta masificación debe ser el objetivo sobre el que trabajar de cara al futuro. Apostar por la calidad del turista y por la desestacionalización. Menos visitantes durante más meses. Repartir los flujos. Menos alojamientos y de mayor calidad. Desde luego ni un solo apartamento turístico más. Y por supuesto, una tasa para todo aquel que venga. No se trata de un impuesto. Es sencillamente un reparto más equitativo del esfuerzo que hay que hacer para que los servicios no se vean aún más afectados. Que se ven y mucho ante tal avalancha de gente. El gremio de la hostelería, que tan mal lo pasó durante la pandemia, ahora vive días de vino y rosas. Ellos deberían ser los primeros en apoyar esa tasa. Los impulsores de cualquier medida que impida que Cádiz muera de éxito. Porque si esto sigue así morirá. La avaricia ha roto muchos sacos a lo largo de los siglos. Este sería simplemente uno más.

