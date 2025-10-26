De los millones de destinos turísticos que en el mundo existen, la prestigiosa publicación de viajes 'Lonely Planet' ha elegido 25 en su guía anual 'Best in Travel'. Sólo 25 de entre -literalmente- millones de ellos. La revista propone planes tan atractivos como ir de safari a Botsuana, conocer el valle de Aherlow en Irlanda, bañarnos en las aguas turquesas de Cerdeña, escaparnos un fin de semana a Utrech, relajarnos en Barbados, ver bisontes en el Parque Nacional Theodore Roosvelt en EEUU o hacer senderismo en Nueva Zelanda. Todo eso propone. Y mucho más. Porque también invita a sus lectores a visitar un destino en España, el único por cierto de nuestro país. Una ciudad que «ofrece tapas memorables, vinos generosos, espectáculos de cante jondo y vestigios de civilizaciones antiguas, todo junto al mar y con el alma andaluza más auténtica». Adivínelo. Efectivamente. Habla de Cádiz. Primera reacción como gaditanos, obvia. Orgullo, satisfacción y frases ocurrentes en las camisetas para los visitantes: «Yo vivo donde tú veraneas». Pero no podemos quedarnos en eso. Hay que ir mucho más allá. Lo hemos denunciado muchas veces ya desde los medios de comunicación, pero no debemos -no podemos- cansarnos de repetirlo. ¿Qué modelo turístico queremos? Cádiz se está perdiendo para los gaditanos y es hora de recuperarla. Turismo sí, pero controlado.

Guías de viaje como las de 'Lonely Planet' pueden ser un acicate o un regalo envenenado. Según cómo lo gestionemos. De nosotros depende que en los próximos años definitivamente seamos un lugar que viva del turismo y pueda convivir con sus visitantes o, por el contrario, definitivamente hayamos sido expulsados de nuestra propia ciudad. Ya no necesitamos más publicidad. Ya recibimos a muchísima más gente de la que debería venir. Por nosotros y por los propios turistas, no es sano este modelo. Hay que mejorarlo. De momento, habrá que ir diciéndole a los editores de la revista aquella famosa frase que se atribuye al insigne gaditano José María Pemán: «Lonely Planet, no trabajes tanto por Cádiz que no hace falta».

