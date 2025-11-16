SIN ACRITUD

La mentira de la privatización

El Gobierno manipula el debate de la sanidad y lo sabe; no se privatiza, se concierta, que es muy diferente

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

Hace décadas, cuando el PSOE era omnipotente en Andalucía, puso en marcha una política de conciertos con hospitales y colegios que influyeron definitivamente en la modernización de nuestra tierra. Centros escolares 'elitistas' que históricamente habían estado vetados a niños cuyos padres no podían permitirse y ... que, merced a un acuerdo con la administración, les abrían sus puertas. Si eso no es socialismo que baje Karl Marx y lo vea. Y centros hospitalarios privados que también daban servicio gratuito a todo aquel que llevara por delante su carné de la Seguridad Social. Si a eso no se le llama progresismo ya me dirá usted cómo lo definimos. Esto que les cuento no eran hechos aislados. No. Era la norma. Y especialmente en la provincia de Cádiz. Colaboración privado-pública en estado puro. Con el mismo presupuesto se llega a más cantidad de alumnos y pacientes. Ya les digo. Así fue durante décadas. Pese a ello la sanidad ha seguido teniendo muchos problemas. Sobre todo con las listas de espera. Pero imagínese cómo serían de no haber existido esos acuerdos. Infinitamente peor.

