Hace décadas, cuando el PSOE era omnipotente en Andalucía, puso en marcha una política de conciertos con hospitales y colegios que influyeron definitivamente en la modernización de nuestra tierra. Centros escolares 'elitistas' que históricamente habían estado vetados a niños cuyos padres no podían permitirse y ... que, merced a un acuerdo con la administración, les abrían sus puertas. Si eso no es socialismo que baje Karl Marx y lo vea. Y centros hospitalarios privados que también daban servicio gratuito a todo aquel que llevara por delante su carné de la Seguridad Social. Si a eso no se le llama progresismo ya me dirá usted cómo lo definimos. Esto que les cuento no eran hechos aislados. No. Era la norma. Y especialmente en la provincia de Cádiz. Colaboración privado-pública en estado puro. Con el mismo presupuesto se llega a más cantidad de alumnos y pacientes. Ya les digo. Así fue durante décadas. Pese a ello la sanidad ha seguido teniendo muchos problemas. Sobre todo con las listas de espera. Pero imagínese cómo serían de no haber existido esos acuerdos. Infinitamente peor.

Y resulta que ahora, el mismísimo Pedro Sánchez arremete contra el actual gobierno de la Junta de Andalucía por seguir manteniendo el sistema que ellos 'inventaron'. Miente hablando de «privatización» cuando sabe perfectamente que en realidad son acuerdos con los que todo el mundo, sobre todo los pacientes, salen ganando. Y todo por esa sucia guerra política que lleva años poniendo en práctica en la que todo vale. Mentir, manipular, chantajear... ha llegado a un nivel de degradación que ya prácticamente nadie le compra el discurso. A los ciudadanos nos da exactamente igual dónde nos atiendan mientras que lo hagan pronto, bien y sin que nos cobren, que bastante nos quitan ya en impuestos. Si el centro es concertado o cien por cien público nos la trae al pairo. Por eso se equivoca tanto este PSOE. Porque trata de centrar el debate en la 'privatización' en lugar de en la gestión. Sánchez miente. No se privatiza. Se concierta. Que es muy distinto. Y menos mal que se hace. Aunque por desgracia cada vez menos.