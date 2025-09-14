La política, o más bien determinados políticos, lo emponzoñan todo. Cádiz ha recibido esta semana la mejor noticia posible, la que lleva literalmente décadas esperando. Por fin hay vía libre para el nuevo hospital, tan necesario. No cabe sino celebrarlo y darnos la enhorabuena como ... gaditanos. Una noticia que sin duda va a cambiar el futuro de la ciudad y mejorar la vida de sus habitantes. De todos nosotros. Nos agarraremos pues a aquello de 'nunca es tarde si la dicha es buena'. Pero no es menos cierto que tanta dicha debería haber llegado mucho antes. Es más, ese hospital ya debería ser una realidad. Ya tendría que estar construido hace mucho tiempo. Y si no lo está es simplemente porque el Gobierno ha mantenido el proyecto en un cajón por mero interés partidista. Por un perverso cálculo electoral. La solución era muy sencilla. Ceder gratis el terreno. Como ha hecho ahora. Pero hace siete años. Incluso haber aceptado algunas de las ofertas millonarias hechas por el Ayuntamiento. Pero al Gobierno no le interesaba. Cuando hablo del Gobierno me refiero directamente a su ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y a su 'brazo armado' en la provincia, que no es otro que el delegado de la Zona Franca, Fran González. Ambos preferían utilizar un asunto tan sensible como la sanidad para culpar a la Junta y a su presidente de «obstaculizar la operación», de «poner excusas». Para hacer política de confrontación. De hecho siguen haciéndolo. Emponzoñando.

Pero la mentira no se puede estirar eternamente. Ya saben aquello de «se puede engañar a algunos durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo». Y esta farsa duraba ya demasiado. Muy mal se tiene que ver en las encuestas la candidata socialista a la presidencia del gobierno andaluz para haber tomado la decisión a apenas nueve meses de las elecciones. Pero insisto. La capital gaditana, toda la Bahía en realidad, está de enhorabuena. Seguro que durante un tiempo aún seguiremos escuchando reproches. Ataques y frases gruesas por parte de la ministra. Pero la decisión más importante, la que si tiene un mínimo de conciencia seguro que no la habrá dejado dormir por las noches, está tomada. El suelo ya está disponible. El Ayuntamiento sólo tiene que firmar el acuerdo y cederlo a la Junta para que inicie al día siguiente las obras. Bien está lo que bien acaba, aunque haya tardado tanto por la falta de talla política de algunos.