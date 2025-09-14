SIN ACRITUD

La mejor noticia posible

El Gobierno por fin ha cedido el suelo para el hospital, algo que debería haber hecho hace años

Ignacio Moreno Bustamante

La política, o más bien determinados políticos, lo emponzoñan todo. Cádiz ha recibido esta semana la mejor noticia posible, la que lleva literalmente décadas esperando. Por fin hay vía libre para el nuevo hospital, tan necesario. No cabe sino celebrarlo y darnos la enhorabuena como ... gaditanos. Una noticia que sin duda va a cambiar el futuro de la ciudad y mejorar la vida de sus habitantes. De todos nosotros. Nos agarraremos pues a aquello de 'nunca es tarde si la dicha es buena'. Pero no es menos cierto que tanta dicha debería haber llegado mucho antes. Es más, ese hospital ya debería ser una realidad. Ya tendría que estar construido hace mucho tiempo. Y si no lo está es simplemente porque el Gobierno ha mantenido el proyecto en un cajón por mero interés partidista. Por un perverso cálculo electoral. La solución era muy sencilla. Ceder gratis el terreno. Como ha hecho ahora. Pero hace siete años. Incluso haber aceptado algunas de las ofertas millonarias hechas por el Ayuntamiento. Pero al Gobierno no le interesaba. Cuando hablo del Gobierno me refiero directamente a su ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y a su 'brazo armado' en la provincia, que no es otro que el delegado de la Zona Franca, Fran González. Ambos preferían utilizar un asunto tan sensible como la sanidad para culpar a la Junta y a su presidente de «obstaculizar la operación», de «poner excusas». Para hacer política de confrontación. De hecho siguen haciéndolo. Emponzoñando.

