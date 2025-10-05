El presidente del Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado esta misma semana, desde la Cumbre de Copenhague, un acuerdo a nivel europeo para luchar contra el narcotráfico. Bendita sea la hora. Parece que por fin Europa se ha dado cuenta de que este no es un problema de España o Países Bajos. Los puertos de Algeciras o de Rotterdam son las puertas 'naturales' por las que entra cocaína a espuertas procedente de Sudamérica. Pero toda esa mierda la consumen millones y millones de europeos. Millones y millones. Ese es el problema de verdad. La ingente cantidad de seres humanos que ha decidido acabar con su vida -y la de su familia- a través de sus fosas nasales. Ellos son los que mantienen tan lucrativo negocio, que a los gobiernos de los países afectados les cuestan aún más millones de euros en recursos policiales. Cuando no directamente la vida de los agentes. En Barbate saben muy bien de qué va la cosa.

El caso es que Macron se ha puesto solemne y ha calificado la lucha contra el narco como «la madre de todas las batallas». Lo malo es que, al más puro estilo Pedro Sánchez, la hemeroteca también le atiza en la cara al presidente francés cada vez que abre la boca. Tirando de ella se puede comprobar fácilmente que ya en 2021 afirmó que «garantizar la seguridad en Marsella, con unos índices excepcionales de asesinatos y pobreza, es la madre de todas las batallas». Y hace sólo un par de años, en 2023, los sindicatos calificaron como -adivínelo- «la madre de todas las batallas» la lucha contra su polémica reforma de las pensiones. Así que se puede concluir que de forma bianual Macron se enfrenta a una batalla materno-sideral. Y claro, de tanto repetir lo mismo, todo se diluye y se queda en una simple «batalla del relato» sin medidas concretas y eficientes.

Mientras tanto, la droga sigue entrando diariamente por toneladas. Sin que nadie haga nada. Y siguen mandando a los agentes policiales a una guerra que continuarán perdiendo hasta que los responsables políticos de toda Europa se unan de verdad y tomen medidas conjuntas y contundentes. En vez de tanta palabrería.