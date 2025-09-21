Era demasiado bonito para ser cierto. La ministra de Hacienda anunciando que cede «gratis» al Ayuntamiento de Cádiz el suelo para el hospital, para que a su vez este se lo traspase a la Junta, encargada de construirlo. En este punto estábamos hace tan solo ... una semana. Algo impensable tras años -dos décadas al menos- de peleas, cruces de acusaciones, reproches y excusas de todo tipo que indefectiblemente siempre acababan en el mismo sitio: la exasperante paralización del proyecto. Pero si la semana pasada la candidata a la presidencia de la Junta anunció esa cesión 'gratuita', en esta hemos sabido que tenía trampa. Zona Franca, es decir, Hacienda, recuperará el dinero que cuesta el solar gracias a los «aprovechamientos subjetivos recogidos en el PGOU». Que traducido resulta que también se construirán viviendas y una parte de los beneficios serán para ella. Lo de siempre con este Gobierno. No importa lo que se haga sino lo que se cuenta, y cómo se cuenta. La batalla del relato, que lo llaman. La pelea PSOE-PP sobre la palabra 'genocidio' en Gaza versión hospital de Cádiz. La controversia es si la cesión es gratuita o no lo es. Y no lo es. Se cede hoy, pero se deja por escrito que se recupera el valor del solar más adelante, cuando se construyan esos pisos. Así lo ha denunciado la Junta de Andalucía a través de su consejero de presidencia Antonio Sanz, que lógicamente no quiere que la candidata socialista se apunte un tanto que no le corresponde.

Afortunadamente esa es otra guerra, la de la carrera por la presidencia del Gobierno andaluz, en la que cada gesto, cada proyecto, cada 'batalla del relato' cuenta, aunque Juanma Moreno parece partir con una ventaja más que considerable. Pero Cádiz está en otra cosa. La capital no puede perder tiempo con diatribas tacticistas. La urgente necesidad del centro hospitalario es lo único importante y así lo entiende su alcalde, Bruno García, quien ya ha dicho que gratis o no, recupere la inversión Zona Franca o no, hay que firmar el convenio y que entren las máquinas en el solar de CASA para empezar los trabajos. Ese es el fin último, aunque por el camino alguna nos quiera tomar por tontos.