Dicen que el gaditano sobrevive a su miseria por su innata capacidad para reírse de sí mismo. Es mentira. O una media verdad. En primer lugar porque dicha afirmación lleva implícitos los tópicos de siempre: el conformista, el vago, el 'chapú' que se busca la ... vida. Clichés que no definen a los gaditanos, al menos no a la inmensa mayoría, por más que se empeñen algunos. Y también es mentira porque en Cádiz, como en todos lados, hay un número considerable de 'malajes', infinitamente superior al de la gente con verdadero 'arte'. Como en todos lados. Eso sí, cuando das con un gaditano con 'age' de verdad, gracioso en su más profundo y estricto sentido de la palabra, es insuperable. El porqué es un misterio. Quizá por la luz, por el clima, por el levante. Seguro que ayuda el Carnaval, que transmite la gracia de generación en generación. Pero hay algo más, insondable, que flota en el ambiente. Luz, viento, carnaval, desgracias... las hay por todo el mundo. Pero esa rapidez mental, esa inteligencia para convertir cualquier cosa, por cotidiana y rutinaria que sea, en un motivo para hacer reír, es genuinamente gaditana. Hay una predisposición, genética si quiere, a ello.

Al pensar en nuestros embajadores del auténtico arte y la gracia gaditana, hay varios nombres que se me vienen a la cabeza. Pero sin duda dos de los más importantes que ha parido esta tierra en las últimas décadas son don Antonio Reguera y don José Luis García Cossío, 'Selu'. Nada que ver ambos en su forma de expresar su ingenio. Pero ambos sin duda coincidentes en el fondo de su alma, de su esencia. Ambos dotados de un talento que ha alegrado la vida de miles de personas a lo largo de los últimos años. Todos en Cádiz tenemos decenas de vivencias asociadas a 'Los borrachos', 'Las marujas', 'Los lacios', 'Los enteraos'... o cualquiera de las geniales agrupaciones de Selu. Por eso con el anuncio de su retirada del concurso del Falla, se marchita un trocito de nuestro corazón, de nuestra vida. Gracias por tanto Selu. Tu arte nos ha dado mucha alegría, muchas risas. Literalmente nos ha dado vida. Salud!

