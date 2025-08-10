Aquel 1 de mayo de 2016 el Cádiz CF visitaba uno de los campos más modestos de España, el del Jumilla, que curiosamente no tenía estadio propio y tenía que disputar sus partidos en un pueblo a 85 kilómetros, La Hoya. Segunda División B en ... vena, que algunos parecen haberse olvidado de que hace nada vagábamos por ella cada domingo. Con mucha pena. Sin ninguna gloria. Aquella tarde los amarillos empataron a cero en un partido infumable. Pero -el fútbol es así, topicazo- lograban la clasificación para el play off de ascenso. Era el segundo encuentro de Álvaro Cervera al frente del equipo. Apenas una semana antes había sustituido a Claudio Barragán. Nadie daba un duro por él. Y menos después del esperpento ante el Jumilla, que por no tener tampoco tenía ni entrenador. El caso es que aquella tarde Cervera decidió que si quería hacer algo grande había que elevar a la máxima potencia su máxima de «la lucha no se negocia». A partir de ahí vino todo lo demás

Esa debía ser una de las grandes páginas de la historia reciente de la localidad murciana, el haber sido la plataforma de lanzamiento para nuestro Cádiz CF, pese a que nunca llegó a pisar el pueblo. Con todo el respeto para los jumillanos. Sin embargo, hete aquí que se ha colocado en las portadas de todos los periódicos por la prohibición de su Ayuntamiento, del PP, de celebrar actos religiosos en pabellones deportivos públicos. Así, a priori, en un Estado aconfesional y si afecta a todas las creencias por igual, no debería haber problema. Pero claro, si resulta que allí quienes habitualmente rezan son islámicos y que quien ha amenazado con no aprobar los presupuestos es Vox, la cosa cambia. El debate es complicado. No se puede simplificar. Pero Vox no actúa de buena fe. Como casi siempre. Antepone el populismo barato a la búsqueda de soluciones. Quizá, lo que no se debería negociar es el respeto por los demás. Tanto los que estamos aquí como los que vienen a buscarse un futuro honradamente. Convivencia se llama. Gloria bendita por siempre a Jumilla.