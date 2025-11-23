La presunción de inocencia es uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho y, por tanto, nuestra forma de vida. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso cada vez que usted lee una información sobre cualquier caso relacionado con asesinatos, narcotráfico o corrupción, mientras no haya sentencia, siempre va precedida por el omnipresente 'presunto'. Sin embargo, los investigadores de cualquiera de estos casos trabajan con conjeturas, con sospechas que deben tratar de convertir en evidencias. Y en algunos casos son tan aplastantes que apenas admiten discusión. El famoso 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' está plagado de ellas. Chuscas la mayoría. E insultantes para todos los españoles, a los que nos han robado el dinero de nuestros impuestos para gastarlo en lo que lo gastaban. El simple hecho de que Santos Cerdán viviera en Madrid en un piso de lujo de 3.000 euros al mes y su mujer se fundiera la tarjeta de El Corte Inglés alegremente es una evidencia de que algo raro estaba pasando. Es literalmente imposible que lo pagara con su sueldo de diputado, o con los ahorros de su anterior ocupación como técnico de aire acondicionado. Pero nadie dijo nada. A nadie en el PSOE le chirrió.

Tampoco pareció extrañar a nadie en el PP de Almería el comportamiento del presidente de la Diputación y sus adláteres. Hay un hecho que, aunque evidentemente no es constitutivo de delito, sí es muy clarificador sobre la personalidad de un político. El presidente almeriense inauguró en 2023 un pabellón deportivo en un pueblo y le puso su nombre. No contento con ello, el año pasado hizo lo propio con un centro cultural... al que también puso su nombre. Con un par. Ya digo que esto en sí mismo no es un indicio de que se haya cometido o se vaya a cometer un delito. Pero deja muy a las claras que el tal Javier Aureliano García es un ególatra. Un cretino de marca mayor. Y a los cretinos hay que tenerlos vigilados y atados en corto. Porque a la que te descuidas te forman un lío como el que le ha formado a Juanma Moreno con las mascarillas. Como si no tuviera ya suficiente con los cribados.