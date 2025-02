Manual de Primero de Psicología: el primer paso para solucionar un problema es aceptarlo. Ejemplo manido: si de verdad quieres dejar el alcohol, antes debes reconocer que eres alcohólico. Obvio. Aplicación práctica para el actual momento político que vive España... ah amigo, eso es ya ... mucho más complejo. Y en esa complejidad tenemos inmerso a nuestro presidente. Pedro Sánchez amaneció el miércoles de la semana pasada hundido en la miseria. Su mujer, el amor, la fachosfera, los bulos... todo se le hizo bola y le explotó la cabeza. En términos figurados, claro está. Cinco días de reposo y vuelta a la casilla de salida. Pero con otra estrategia. Ahora su gran objetivo ya lo tiene claro. No es aprobar los presupuestos, que en teoría para eso le votaron los que le votaron. No. Ni seguir regando con paguitas a todo colectivo susceptible de introducir la papeleta con su nombre en cualquier urna. Jóvenes, dinerito para conciertos. Mayores, dinerito para ir a cine. Mediopensionistas, dinerito para el autobús. Tampoco. Ahora lo que le tiene en estado catatónico, lo que le hace hervir su sangre socialista, son los ataques a la democracia. Por ahí sí que no pasa. Para estar donde está había que dar muchos pasos previos. Y ese camino ya lo recorrió. Había que acercar presos etarras, y los acercó. Había que aprobar una ley que dejaba en la calle a violadores, y la aprobó. Había que indultar a políticos separatistas, y los indultó. Aún queda amnistiarlos, y los amnistiará. En ello está, un par de formalidades más en el Senado y en el Congreso, y listo. Simple cuestión de tiempo. Lo único que le quedaba pendiente a corto plazo era dar un caramelito a su actual socio de Gobierno, al fin y al cabo también Sumar le sostiene ahí. Pues ya lo tiene, adiós al Premio Nacional de Tauromaquia. Con todos estos asuntos encarrilados, a la espera de ver la próxima exigencia de Puigdemont –que será el referéndum, no le quepa la menor duda– ahora puede dedicar su tiempo a su verdadero objetivo: asentar la democracia en España y pasar a la historia como el estadista que nos salvó de vaya usted a saber qué.

En una cosa tiene razón. El ambiente político y periodístico en España es infumable. A día de hoy somos una sociedad tristemente –preocupantemente– dividida. Y algo tenemos que hacer. Entre todos. Empezando por él, que para eso es presidente del Gobierno. Ocurre que es incapaz de reconocer la raíz principal del problema. Y es que el 'fango' lo provocan ambas partes. Políticos de izquierdas y políticos de derechas. Periodistas de izquierdas y periodistas de derechas. Pero en su cabeza han anidado los peores dogmas de la izquierda radical. Ha dejado que lo peor de su exvicepresidente Pablo Iglesias haga mella en él. Ha dejado, o sencillamente le interesa mandar ese mensaje. La izquierda es moralmente superior. Para él, y para tantos como él, no cabe discusión en eso. Y así será imposible. Por supuesto que hay políticos de derechas que deberían ser más comedidos en sus mensajes. Por supuesto que Vox, en contra de lo que ellos mismos creen, no le hace ningún favor a España. Evidentemente que hay 'pseudoperiodistas' ultras que enfangan la profesión. Pero los hay en el otro 'bando' también. Y si me apura, aún más. O al menos más ruidosos. Ultraizquierdistas cuyos mensajes sobran en nuestra sociedad. Más 'pseudoperiodistas' que no se cansan de dar lecciones de moral, de ética, de imparcialidad, y son los más sectarios de todos. Ministros ultras maleducados. En todos lados cuecen habas, que dejó dicho don Miguel de Cervantes. El problema es que él, Pedro Sánchez, es el presidente del Gobierno. Y como tal, es el primero que debería tratar de rebajar tensiones. De acercar posturas entre los políticos y periodistas moderados de ambos lados. Pero no lo hace. No le interesa. Porque su verdadero objetivo no es el que proclama. Su verdadero objetivo es llevar al extremo la máxima de 'divide y vencerás'. Caiga quien caiga. Cueste lo que cueste. Para seguir él ahí. Y el precio que estamos pagando todos es muy alto.

