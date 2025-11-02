Nos falta costumbre. Y por eso desconfiamos. Son demasiados años, 3.000 nada menos, de varapalos. De reveses. Como para no estar curados de espanto. Los gaditanos sabemos bien que detrás de cada buena noticia para nuestra tierra se esconde un bofetón de realidad. Han sido tantos los proyectos fallidos, los anuncios de obras o acontecimientos grandilocuentes que se han quedado en nada, que hemos aprendido a conformarnos. Vivimos instalados en un conformismo que únicamente se rebela en algún pasodoble de carnaval reivindicativo de febrero en febrero. Pero el resto del año sonreímos con resignación y seguimos a lo nuestro. Es una cuestión de carácter forjado a lo largo del tiempo. Pero esa mentalidad se puede cambiar. Hay motivos para ello. Esta misma semana se han hecho realidad varios. Buenas noticias que, si somos capaces de acoger con optimismo, pueden ayudarnos a todos los gaditanos a sentirnos más fuertes como sociedad. Más unidos. Una de ellas es la inclusión, por fin, de una importante partida presupuestaria para iniciar la construcción del nuevo hospital de la ciudad. Al fin hay acuerdo político y dinero para levantarlo. No será un simple dibujo en un plano en tres dimensiones. Se ha aprobado también el plan de actuación ante un posible maremoto, que los especialistas llevan años reclamando también. Posible no, seguro maremoto que sufrirá nuestra ciudad en algún momento. Y cuando lo haga, deberemos estar preparados para evitar una tragedia de vidas humanas como la de Valencia. Ahora sabremos qué hacer. Cómo actuar y dónde refugiarnos. Y eso salva vidas. Muchas. Un gran avance, sin duda

Por completar las buenas noticias, una absolutamente inesperada. Nuestro Cádiz CF cotizando en Bolsa en Nueva York. Veremos. Para el cadismo lo importante es volver a Primera. Pero de momento ahí está, nuestro escudo presidiendo las pantallas de la mítica plaza de Times Square. Diversificar el negocio, se llama. Ojalá. Somos gaditanos, somos derrotistas y conformistas. Pero en algún momento tendremos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. También tenemos muchísimos motivos para ello. De nosotros depende.

