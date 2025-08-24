Tribuna Libre

Terremotos, avisos y los deberes a medio hacer

«La realidad es que el único ayuntamiento que ha hecho los deberes sobradamente ha sido el de Chipiona, que consiguió ser reconocido por la UNESCO»

Gregorio Gómez Pina | Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Debo confesarles que me cuesta cada vez más escribir sobre los tsunamis, si no es para contarles algo nuevo o importante, pues este ya va a ser mi artículo número veintisiete publicado en prensa desde el 2005. Es decir, llevo unos veinte años hablando de ... ellos en Cádiz. Si a eso le agrego las numerosas conferencias que me han invitado a dar en colegios profesionales, institutos, ayuntamientos y asociaciones, aparte de en mis clases y cursos de ingeniería de costas, pues podrán imaginarse que es un tema del que, como divulgador científico que me considero, creo ya haber cumplido, y de sobra.

