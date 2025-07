Hay una diferencia fundamental entre el melón y la sandía. Esta es roja, aquel amarillo. Verde por fuera y roja por dentro. No se fíen nunca de una fruta de esta naturaleza hasta que la vea abierta. Sin embargo, el melón no siempre necesita abrirse para saber el dulzor de su pulpa. Es rica en agua, vitaminas y minerales. Los de Villaconejos (catalogados de alta calidad gastronómica) son de tamaño mediano, unos dos kilos. En este pueblo manchego la Fiesta del Melón se celebra el 12 de octubre. Fiesta nacional (viva España y viva el melón de Villaconejos). Debe ser que también me encanta el conejo estofado con almendras. Y sin almendras también. El melón me gusta frio, muy frío. El conejo, caliente, muy caliente. La temporada del melón en Italia comienza a primeros de abril. Cuando llega la feria de abril, comienza la maduración de los de Villaconejos. Meloni se publicitó para todos los españoles con dos hermosos melones de Villaconejos sobre sus manos. Y dijo que, si toda su familia se exhibiera con dos melones sicilianos, la foto iba a ser todo un melonar, nada que envidiar a los de Villaconejos. Desde ese día quedé impactado con los melones de Meloni.

Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia) (FdI) es un partido político italiano de ideología conservadora nacionalista. Algunos lo asocian con la extrema derecha, otros lo asocian como de derecha política sin más. El par de melones de Meloni siempre van por delante. Sí sus orígenes asustaron a no pocos, los italianos supieron votar. Y, con el tiempo creo que no sólo acertaron en Italia, sino que se ha convertido en la exaltación del sentido común. Tanto que, en Europa comienzan a seguirla todos los países, incluida la Comisión europea. Bueno, tampoco todos, «Snchz» una vez más se queda sólo. Lo mismo ha ocurrido con la OTAN. Acusó a «Snchz» de «poner en peligro la seguridad de todos». A colación con esto ha dicho Meloni que, «España ha firmado el mismo documento que yo y yo he firmado el 5% de incremento de gasto. «Snchz» miente por defecto. Miente más que habla. La única verdad que ha dicho es que, la investigada por cuatro delitos Begoña Gómez es su mujer.

En Europa hemos perdido mucho tiempo para tomar postura de manera racional con la inmigración. En nuestro país, la cuestión ha pasado a ser el mayor problema de los españoles. El enfoque no puede ser otro que la declaración de guerra total contra la delincuencia organizada, las mafias de la trata de personas. El segundo eslabón del problema lo representa en ocasiones muchas de las fundaciones y ONG. En esta tesitura, la única forma de gestión debiera ser exclusivamente estatal. Y, en tercer lugar, el gobierno no puede exhibir su «buenismo abyecto» tipo «Aquarius» y su efecto llamada, de igual forma que lo son las regularizaciones extraordinarias llevadas últimamente a cabo.

La inmigración exige legalidad en toda su dimensión. El que entra ilegalmente es porque no lo hace legalmente…Está todo dicho y sólo Meloni y sus dos melones puede encauzar la cuestión.