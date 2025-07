No pretendo buscar los cinco pies al gato, porque sólo tiene cuatro

En 2017 «Snchz» se echó a la carretera para hacerse con la Secretaría General de la PSOE SA. Le acompañan tres «elementos» como él. Utilizaron para el viaje un vehículo de cinco plazas. Y, hoy presumo que el quinto en discordia puede que fuera Montoro. Lo imagino sentado entre Ábalos y Cerdán. Cogiendo los muslos de ambos cuando Koldo tomaba una curva cerrada y «Snchz» comentaba que era el jefe y el candidato, porque así lo quiso Sabiniano y su fortuna. La imputación del socialdemócrata y «sorayo» Cristóbal no me extraña (desde 2013 es conocido su «affaire» y supuesta poca vergüenza). Los otros cuatro del Peugeot, socialistas del siglo XXI se encontraban alejado ideológicamente del jiennense, pero a la postre, «sociolistos» todos cortados por el mismo patrón. Creo que la «Chiqui Marichú» (Montero) debe modificar su mensaje, porque el origen del mal está en la ideología que ella profesa. Todo indica que Montoro, estudiante de las primeras promociones de la Autónoma de Madrid, profesaba ideas izquierdistas como la mayoría de los estudiantes de aquella Universidad, cercana entonces a los ideales del PCE. No pretendo buscar los cinco pies al gato, porque sólo tiene cuatro.

Pero, como no puedo acreditar que hubiera un quinto en el Peugeot, analicemos la repugnante y asquerosa financiación del viaje de los cuatro «jinetes del apocalipsis». Lo han dicho los medios de comunicación de este país, no habiendo sido desmentido por nadie (ni la maestra Alegría, ni el bachiller López han dicho esta boca es mía). Corría el año 2016 cuando «Snchz», defenestrado como líder del PSOE, se liaba la manta a la cabeza y daba la vuelta a España en el Peugeot, para recabar los apoyos necesarios y volver a ser el líder del partido. Así es que todos de viaje. Cerdán, Koldo y Ábalos formaron parte de aquella comitiva, eran el pasaje de acompañamiento del aspirante a candidato. Eran la clá. Eran polifacéticos compañeros de viajes, valían para un roto o un descocido. Y leo que «la bachiller» a duras penas «Begoña .G» (contable de su papá) era quien entregaba los fondos a Ábalos para la organización de los actos, viajes y logística.

Sigo dejándome las pestañas leyendo la prensa y leo que el papá de B. Gómez (fundraiser), padre político (por afinidad) de «Snchz» financió sus campañas de primarias en 2014 y 2017: «Las colectas informales no alcanzaban ni para pagar la gasolina de un día». Así lo han asegurado fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli, que, aseguran a Gómez, vinculado al sector de la gestión de saunas y locales de prostitución (Uy, a las y los feministas del PSOE, que lo son porque son socialistas (así se definió Ábalos al respecto) , «se les ha tragado la lengua»). Curioso verdad, el mismo día que «Tito Berni» en compañía de otros socialistas apoyaron la ley para castigar con tres años de cárcel a los clientes de prostitución en el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE (muy feministas porque son muy socialistas), lo celebraban a calzón bajado en el Hotel Victoria 4. Por cierto, ¿quién coño es «PB» en las grabaciones de Villarejo? Me dicen que blanco y en botella.