Dos frases resumen lo acontecido estos días. España es un gran país, a pesar de algunos españoles. España es un país decente, indecentemente informado. Los trenes no caben por el agujero. La «Eurocámara» recrimina al gobierno por acusar a los tribunales en la aplicación de ... la Ley emperatriz o «Sisí», porque cumplen con su función de aplicar la Ley promovida por el gobierno y aprobada por la coalición de partidos que lo apoyan. Otra comisión del Parlamento europeo recrimina al gobierno haber rebajado la pena de malversación y el impacto que puede tener en la protección del dinero público y en consecuencia también el europeo. El objetivo de la visita era conocer la gestión de los llamados Fondos Next Genera y ha manifestado observar en los ministros españoles reticencias a una mayor transparencia de los fondos. El novio de una alcaldesa PSOE secuestra a una concejala. El motivo tiene que ver con corrupción urbanista del pasado, donde supuestamente está implicado el número dos del PSOE andaluz. Una trama canaria de extorsión del SOE. Los cargos son los de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencia, cohecho, blanqueo de capitales y falsificación. erigida en organización criminal. La Fiscalía denuncia a una empleada de UGT Madrid (sindicato hermano del PSOE) por desviar dos millones del sindicato (que suele dinero público, como forma casi única de financiación de este) a su marido y tres amigas. Desaladoras que nos costaron 500 millones de euros, un auténtico despilfarro y que no solo sirvieron para que las empresas amigas de los socialistas tuvieran importantes contratos, sino que ahora también sabemos que sirvieron para financiar las campañas electorales del PSOE y de Compromís. A colación con este, supuestamente existen al menos tres posibles escándalos socialistas que salpicarían a la ex ministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero durante los años 2007 y 2008. El marido de aquella (presidenta socialista), Borrell, se vio envuelto en el caso Abengoa y colación con esto manifestó que «9.000 euros no justifican una dimisión». Los casos de corrupción que acorralan a Ximo Puig, al caso Oltra, Azud y el de su hermano Francis Puig, ahora habría que sumarle una nueva investigación: la compra de material anti covid y para rematar la faena, ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso ERE, piden bajar sus condenas en aplicación de la rebaja de malversación…En fin voy a parar porque esto de las zonas oscuras del Estado, es como transitar un túnel a la altura de Unquera, que se sitúa en la linde de Cantabria y Asturias.

Todo comenzaba hablando de túneles. Paso subterráneo abierto artificialmente a través de un monte, por debajo de un río u otro obstáculo, en forma de tubo para diferentes usos. Esto es lo que dice el diccionario al definir el concepto de túnel. Lo del «agujero en la montaña», me lo decía un cabrero, cuando lo utilizaba para pasar sus cabras en la búsqueda de los pastos. Me decía que estaba oscuro y en su interior hacía frio y había humedad. Además, resuenan las voces haciendo eco. Algo parecido cuando los servicios de espionaje te intervienen el teléfono y las palabras se repiten. Debe ser lo más parecido a cuando Villarejo espía, utilizando el modo más conveniente para alcanzar sus fines en cada momento. Leo en la prensa que muchos políticos, «sobre todo vascos e independentistas» visitaban el local y «era muy importante conocer esas debilidades». Villarejo se refería a las escuchas producida en «Sauna» (sala Adán), en la calle San Bernardo de Madrid. El comisario tenía la costumbre de anotar cuanta información pasaba por sus oídos. Así lo explica el propio García Castaño (compañero de Villarejo) en una conversación a través de un servicio de mensajería instantánea. Villarejo asegura que el suegro de «Snchz» y su hermano eran confidentes policiales, utilizando para tal labor las instalaciones de su sauna, La Sauna. Supongo que los de Bilbao que la frecuentaran, tenían garantizado el aprendizaje del euskera por repetición a cuenta del eco. Eco que se escucha cuando te intervienen o hackean el teléfono. Será que el móvil de «Snchz» de alguna forma ha sido testigo de todo esto y ahora, una vez hackeado su dispositivo por los moros, el «Sátrapa moro» pudiera desnudar al Estado, algunos de ellos, clientes del local sito en San Bernardo. Pero, no termina ahí la cosa relacionada con el eco y el espionaje. Decía el ínclito comisario, amigo del prevaricador juez Garzón y de su mujer la ex Fiscal General del «Gobierno de Snchz» que «los servicios de inteligencia funcionan mucho de cintura para abajo. Lamentablemente eso de la información vaginal es un término que luego lo ridiculizan, pero es así», dice en referencia a la polémica suscitada tras la publicación de los audios incautados durante la «operación Tándem», en los que la actual fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (sus méritos, haber sido Fiscal General del «gobierno») celebraba el «éxito garantizado» del prostíbulo que Villarejo aseguraba haber abierto para obtener «información vaginal»…Fíjense que la oscuridad del túnel nos ha llevado entre otros, al lugar done el «ojo» nunca ve la luz del sol. Y, entre tanto, a los trenes vaselina a ver si penetran los agujeros montañosos.

