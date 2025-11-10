El agua de la lluvia hizo emerger la nación, haciendo zozobrar al Estado. El agua les echó un pulso a los poderes públicos y lo ganó. El agua y el aire, ni rivales ni excluyentes, son paradigmas de bienes públicos, insertos como otros en la naturaleza. En el libro del Génesis, Dios otorgó al hombre el poder y el dominio sobre la naturaleza. El ser humano vivió en estado de naturaleza, un estado de perfecta libertad e igualdad regido por la ley natural, descubierta por la razón. Los hombres poseen derechos anteriores a su constitución en sociedad, antecedentes de la emergencia del Estado. Estos derechos constituyen la base del liberalismo, integrando los llamados derechos naturales, inherentes al individuo y previos al Estado. La ley natural postula que los individuos poseen derechos inherentes a la vida, a la libertad y a la propiedad. Yesa trilogía conforman los llamados derechos naturales. La DANA por excelencia (aquella que dio origen al calificativo para la futura «memoria histórica» del «galgo de Paiporta», un auténtico cobarde honoris causa, puede ser calificada como evento meteorológico devastador acontecido un 29 de octubre de 2024. Los estragos materiales producidos atentaron contra la vida e integridad física de las personas, llevándose consigo las propiedades personales de los afectados. Y la libertad de los ciudadanos quedó al albur de una catástrofe que pudo minorarse sí el poder del Estado hubiese estado centrado en la protección de los derechos individuales (vida, libertad y propiedad) fundamentados en el respecto a la soberanía del pueblo del que emanan los poderes.

Y, mientras el galgo corría hacia el coche rodeado de guardaespaldas, la Nación hacía días que había emergido desde el lecho de todos los ríos y torrentes. Los españoles, en comunión con el Rey, hicieron que se visibilizara la patria común e indivisible que no es otra cosa que la Nación española. Todo el pueblo español se movilizó para solidarizarse.

La soberanía nacional residencia el poder en la nación y este se ejerce a través de los poderes del Estado. En un Estado autonómico el poder ejecutivo tiene una estructura dual: el del gobierno de la nación y el del gobierno autonómico. Uno, se encontraba en la India haciendo el indio (no modificó su viaje, quedándose cuatro horas sin agenda oficial, dedicándolo a cenar con B. Pentaimputada). El otro, guarecido comiéndose un tiramisú. Las dos representaciones del Estado en el ámbito de la catástrofe. Uno, no dirigió en el terreno más inmediato el problema, dejando a la soberanía nacional en la soledad más absoluta (esta había delegado el poder y este no fue ejercido según las leyes positivas, tampoco las naturales. El otro, llevaba desde el año 2018 sin querer dominar a la naturaleza, a pesar de las advertencias de los ingenieros de caminos, impidiendo que la naturaleza devorase a los hombres y sus propiedades. Muchos individuos murieron, otros perdieron sus propiedades y dos perfectos «sin vergüenzas» atentaron contra la vida, la libertad y las propiedades de la nación. La ribera del «Pollo» es hoy sin agua, pero con sangre, el paradigma de la indignidad política patria.

Más temas:

DANA

India

Paiporta