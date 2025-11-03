Los de la banda del Peugeot se han erigido en sabios conocedores, aunque no «les consten» de prácticas comerciales reiteradas que, se aplican a las transacciones y contratos bancarios o mercantiles en general. Sí consideramos lo poco claro que tiene «cum fraude» las cosas vividas (o no tienen ni puta idea o no le consta nada…o en su caso no llega a acordarse…), Koldo puede que sea todo un catedrático. Ese desparpajo contratando putas por doquier, le hace merecedor de todo un comerciante y auténtico sabio en derecho de la contratación. Dice el ínclito del 307, no me refiero al artículo del Código de comercio, sino al hijo putativo de Sabiniano por el esmero financiador de este en la carrera política de aquel que, su relación con el aizkolari es «anecdótica». Pues bien «Snchz» un consejo, no le toques más de la cuenta la masa testicular a tu chófer, el cortador de troncos Koldo, porque te puede cortar hasta el aire con el hacha como buen aizkolari.

He llegado a la conclusión de que los de la «rosa nostra» o, dicho de otra manera, los mafiosos del capullo en flor, muy rojo eso sí, son unos fenómenos en todo aquello que tenga que ver con el dinero en todas sus manifestaciones. Será por cobrar. Cobran en metálico, a lo que se apuntó el «enamorado de su esposa por antonomasia», haciéndolo a pesar de no recordar (válgame Dios) las cantidades metidas en sobres con el capullo florecido, aunque le vino como un rayo a la memoria que en cualquier caso eran cantidades inferiores a 1000 €. Cobran también por trasferencias, será por cobrar. Expertos en el uso de las tarjetas de créditos. Como quiera que las putas los persiguen, pagaban sus servicios prestados muy «feministas», con esos trozos multicolores de plástico (han tenido que derribar D´Angelo, donde algunos del capullo más que florecido llegaron a quemar el datáfono o, en Marbella donde los concejales «sociciolistos»de la antigua «Iponuba», justificaron sus juergas como gustan a más de uno del Peugeot, justificándolo como donativos religiosos…Ven Uds., los de la PSOE SA en acción. Muy «distributivos» con el dinero de los demás. Pero hombre, un poco de por favor. Córtense y den un correcto uso al dinero, sean chistorras, soles o lechugas, cuando no folios.

Estos de la POSE SA auténticos expertos en medios de pagos dirán ahora que, en las Casas del Pueblo y con mucho tesón, han llegado al conocimiento de la alquimia. Han alcanzado el conocimiento de la creación de dinero, con un sistema bancario de reservas fraccionarias (fíjense que hasta en el nombramiento de las más altas instancias del Banco de España, se han seguido procedimientos nada ortodoxos, rompiendo la tradición no escrita de acordar la elección del subgobernador con el principal partido de la oposición).

En fin, los liberales creemos en la libertad del ciudadano en las relaciones económicas y en la presencia permanente en la vida económica de la dinámica del mercado. Y para ello, se hace necesario la seguridad jurídica y económica, o sea que se cumpla la ley. Lo que es toda una entelequia para estos «capullos» bermellones, expertos en el arte de llevárselo calentito y presuntamente sin justificar.