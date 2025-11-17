Basadas en la prestación de servicios cualificados, ejercidas de forma independiente, siendo el profesional responsable del servicio o la obra prestada y como contraprestación, su remuneración mediante honorarios. La pasada semana hemos tenido la ocasión de escuchar todo tipo de cuestiones relacionadas con algunas de ... las profesiones liberales más representativas. Hemos pasado de los operadores jurídicos hasta plumillas de todo tipo de pelaje, auténticos pájaros de marismas. Estos últimos se sentaron en el banco de las Salesas, acreditando ajenidad en la prestación de sus servicios y dentro del ámbito de organización y dirección de ciertos empresarios. Bueno, esto es discutible. Aquel que se nutre prácticamente de fondos públicos envuelto en el ropaje de la de la publicidad institucional, y que no serían capaces de sobrevivir en condiciones de mercado, no deben ser calificados con el concepto de empresario. Entre tanto, siguieron sacando a la luz otros medios, sin duda empresarios de verdad, porque operan en régimen de mercado con escasa o nula financiación pública, las relaciones de los puteros y disputeros socialistas con chicas de vida alegre o damas de noches. Las putas son tan honorables como los periodistas o los abogados en el ejercicio de su prestación de servicios.

Al «Chivato General del Estado», imputado por todo tipo de indicios en su contra, lo han defendido la Abogacía del Estado y la Fiscalía, una que parece haber metido el dedo en un enchufe electrificándole los pelos. Por supuesto, defensa pagada al alimón con sueldos públicos. A contrario de la estúpida frase dicha por siervo togado de «Snchz», debiéramos aludir a otra que dice que, la verdad se defiende sola, la mentira necesita la ayuda del gobierno (de quien depende la Fiscalía…pues eso).

La presencia de gacetilleros (no piensen mal, no estoy pensando en gatillazos) en la sede del tribunal invocando la ética y la moral, han despertado el interés del contribuyente, porque todo indica el nacimiento estelar desde la sede de la cúspide judicial, de un nuevo operador jurídico necesario en cualquier juicio penal y quizás y si me apuran de cualquier orden jurisdiccional. Periodista investido con el manto de la ética y la moral que, exculpan al imputado y se amparan en su código deontológico. Señorías, hoy ha quedado finiquitado todo tipo de condena penal, porque ciertos «periodistas gonzo» o simples estómagos agradecidos exculpan al que quieren y viceversa, terminarán por meterles un cuerno al contrario condenándolo (sé que el imputado es culpable, pero no puedo aseverar la fuente). Por supuesto, sus sueldos en buena parte son pagados por la inyección financiera recurrente que reciben sus medios, que a base de ellos sólo pueden ser considerados «pseudo» empresarios.

Las sobrinas por afinidad de la caterva socialista tienen todos mis respetos. Lo pierden cuando sus honorarios o sus salarios por «trabajar sin trabajar» son cargados contra los presupuestos públicos. Esto de «trabajar sin trabajar» es paradigmático del régimen de los 40 años de socialismo andaluz: le pregunta a un crío donde trabajaba su padre, respondiendo el infeliz que en el paro. «Pues eso», como con la pertenencia de la Fiscalía.-