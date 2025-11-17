OPINIÓN

Soluciones liberales XV: profesiones liberales

Al «Chivato General del Estado», imputado por todo tipo de indicios en su contra, lo han defendido la Abogacía del Estado y la Fiscalía, una que parece haber metido el dedo en un enchufe electrificándole los pelos

Fernando Sicre

Fernando Sicre

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Basadas en la prestación de servicios cualificados, ejercidas de forma independiente, siendo el profesional responsable del servicio o la obra prestada y como contraprestación, su remuneración mediante honorarios. La pasada semana hemos tenido la ocasión de escuchar todo tipo de cuestiones relacionadas con algunas de ... las profesiones liberales más representativas. Hemos pasado de los operadores jurídicos hasta plumillas de todo tipo de pelaje, auténticos pájaros de marismas. Estos últimos se sentaron en el banco de las Salesas, acreditando ajenidad en la prestación de sus servicios y dentro del ámbito de organización y dirección de ciertos empresarios. Bueno, esto es discutible. Aquel que se nutre prácticamente de fondos públicos envuelto en el ropaje de la de la publicidad institucional, y que no serían capaces de sobrevivir en condiciones de mercado, no deben ser calificados con el concepto de empresario. Entre tanto, siguieron sacando a la luz otros medios, sin duda empresarios de verdad, porque operan en régimen de mercado con escasa o nula financiación pública, las relaciones de los puteros y disputeros socialistas con chicas de vida alegre o damas de noches. Las putas son tan honorables como los periodistas o los abogados en el ejercicio de su prestación de servicios.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app