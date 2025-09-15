OPINIÓN

Soluciones liberales (VI): LPGE

El cumplimiento de las leyes y de los compromisos internacionales, es una cuestión que a este gobierno que realmente nos desgobierna, nunca le ha preocupado

Fernando Sicre

La Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) se erige en el instrumento crucial con el que cuenta el Gobierno para encauzar la economía del país. Uno de sus objetivos debiera consistir en inspirar confianza a los operadores económicos. Esto sólo es posible siempre que ... la formalización de estos se fundamente en principios económicos generalmente aceptados y referidos a la racionalidad, eficacia, eficiencia, equilibrio presupuestario y fuente de inspiración de la necesaria seguridad jurídica. Desde que estamos en el Euro, el Presupuesto se ha convertido en una de las pocas herramientas a disposición del Gobierno para corregir los desequilibrios estructurales, amén de fundamentar que el compromiso asumido con la Unión Europea de minorar el déficit público es un compromiso serio, veraz y realizable. Nada de esto acontece en España desde 2019. Entre otras cosas porque el cumplimiento de las leyes y de los compromisos internacionales, es una cuestión que a este gobierno que realmente nos desgobierna, nunca le ha preocupado.

