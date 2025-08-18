El liberalismo clásico-decimonónico pone especial hincapié en asegurar la libertad del individuo (libertades negativas), al limitar el poder del Estado (garantizando de esta forma los derechos de los individuos en sus relaciones con el poder estatal) y la optimización de la propia dinámica del mercado capitalista (asignación eficiente de los recursos y maximización del beneficio). La actual corriente libertaria asumida por Rothbard, se sustenta en las doctrinas emergentes de la tradición clásica liberal, la auspiciada por los economistas austríacos (Círculo de Viena) y la tradición legal desde época inmemorial sustentada en el Derecho Natural. No nació como reacción al comunismo, ni al socialismo, ni tampoco a la izquierda política. Aparece en un determinado contexto histórico como respuesta al estatismo que se había venido imponiendo en EE.UU desde el «New Deal», que suponía a la postre la creación del incipiente Estado del bienestar. Éste, por su inercia natural termina por crear un Estado mastodóntico, lo que se contradice con la máxima liberal del Estado mínimo. Nozick considera que «los individuos tienen derechos y existen cosas y situaciones que ninguna persona o grupo pueden hacer sin violar o transgredir esos derechos». Llega a considerar que, cuando la propiedad se ha adquirido o transmitido «justamente» de una persona a otra, los derechos de propiedad deben mantenerse de forma absoluta. Es así como Nozick rechaza cualesquiera de las diferentes formas en que se materializa el Estado del bienestar de corte socialdemócrata (igualdad de resultados). La visión liberal de dicho Estado se circunscribe a la igualdad de oportunidades.

En su acepción más simple «bienestar» se refiere a la felicidad y confortabilidad en general. Todos con carácter general apuestan por ello, el problema es cómo se consigue. Desde el bienestar colectivo proporcionado por el Estado (Estado del bienestar), hasta el bienestar alcanzado por cada individuo, fruto de su libertad de acción y del derecho de propiedad que proporcionan el bienestar perseguido por cada individuo. En el tercer cuarto del siglo XX se replantearon la mayor parte de sus postulados, suponiendo un punto de inflexión: final del crecimiento económico, inflación, crisis fiscal y por tanto la imposibilidad de financiar el gasto público desmesurado, al que había abocado dicho Estado…Poniendo al descubierto no sólo las limitaciones de esta fórmula social, sino sus contradicciones internas. El intervencionismo estatal se convirtió entonces en un problema, generador de mayores inconvenientes que de soluciones. Colocando la libertad personal por encima de cualquier eventualidad, preservándola del desmesurado ámbito de actuación estatal que la limita, cuando no contravienen el omnímodo derecho de propiedad de cada hombre, fundamentado en su libertad y que justifica por sí el exclusivo control que cada hombre tiene, cuando realiza una elección entre diferentes alternativas, cuando decide llevar a cabo una determinada acción y un derecho absoluto sobre su cuerpo. ¿Que opina Ud. de lo siguiente? Más de siete meses de salario íntegro de los españoles van para pagar impuestos; al bolsillo de cada uno los cuatro meses y medio restantes.

