economía que utilizan los individuos normalmente para comprar bienes y servicios a otras personas. Es un medio de cambio, una unidad de cuentas y un depósito de valor. Poderoso caballero es don dinero. La gente lo lleva en la cartera o en el monedero. Los del Peugeot (de momento casi todos) hacen alardes de llevárselo calentito, en fajos o en un taco, cuando no en sobres. Es curioso, pero los ínclitos motorizados del 407 sin la política, acostumbrarían a ir con una mano delante y la otra atrás. Con la política son acreedores de hacer realidad el refrán que dice que, «quien tiene dinero pinta panderos». Sugiere que las personas con dinero obtienen fácilmente las cosas que desean o necesitan. Se lo han llevado mediante transferencias y en sobres¸ por tierra, mar y aire. El POSE en estado puro antes y después. Los casos Filesa, Malesa y Time Sport, fueron el comienzo. El fantasma del pasado regresa al PSOE, siempre bajo la sombra de la corrupción.

Un vocero afín se ha apresurado a expresar su convicción de que «no se llevaron ni un euro». Amañaron las elecciones a la secretaria general del partido (leo en la prensa que el viaje a la candidatura fue financiado (al menos en parte) por Sabiniano. Se accedió al poder con el uso del dinero, en este caso dinero sucio prostibulario (B.G, que no es el punto G de B, conocía bien el procedimiento de dejar en sobres sobre las puertas, los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sexo que su familia regentaba y que ella contabilizaba. Unos pagan por sexo y otros viven de ello.

A muchos políticos les sube más la testosterona con el poder que con el dinero. La de cosas que se puede hacer con el poder. Pues bien, lo primero que hace un buen «sociolisto» con el poder es ganar dinero. El dinero corrompe en ocasiones, el poder siempre. Lo perverso para la pulcra izquierda está en el ánimo de lucro, cuando las empresas que crean riqueza de verdad en este país, justifican su razón de ser en el mercado y en el reparto entre la propiedad de lo beneficios. El ánimo de lucro es legítimo, ganar dinero también, siempre dentro de los cauces de la legalidad. Para el ejercicio de las funciones que el Estado asume en el ámbito liberal, se necesitan recursos, dinero, con el que poder financiar las competencias que se le asignan aun mínimamente. Para obtener los medios financieros deberá imponerse gravámenes a los ciudadanos, lo que atenta directamente al derecho de propiedad. De ahí la importancia del principio de igualdad ante la ley. Las transacciones que hacía Koldo «hiriendo semánticamente a putas y zorras» (feministas porque son socialistas) aplicaban, seguramente sin saberlo (cristaliza en adoquín) las tres funcionalidades liberales aplicadas al dinero: medio de cambio (entrega de dinero previamente transportado en sobres, unidad de cuenta (euros negros supongo y siempre en metálico) y depósito valor materializado ahora como liquidez a futuro (las bolsas negras con dinero entregadas por Carmen Pano y supongo que como ellas muchas más, garantizarían su abastecimiento para que no se produzca una ruptura de stock.