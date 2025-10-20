Locke pronto entendió la importancia de la utilización del dinero como bien de intercambio. Una consecuencia directa de la existencia del dinero es la de facilitar los intercambios comerciales entre los hombres. La concepción instrumental del dinero posibilitó superar el trueque, apareciendo la actividad comercial ... y el nacimiento de los mercados.

La importancia del dinero es obvia. Una caracterización intrínseca es la liquidez o facilidad con que puede convertirse un activo en medio de cambio de la economía. La cantidad de dinero que circula en la economía ejerce una poderosa influencia en muchas variables económicas. Como quiera que el mercado fija en dinero el valor de las mercancías y los servicios prestados, la cantidad de circulación en una economía es crucial. La española, está absolutamente desequilibrada dado el déficit público (ha generado una deuda de medio billón de euros desde 2018, amén de los 167.000 millones de fondos europeos inyectados a la economía). Y qué duda cabe, esto influye en la cuantificación del PIB que efectivamente sube de manera antinatural. Pero, el PIB per cápita en términos reales ha bajado ostensiblemente, por eso somos pobre de solemnidad (primer país con jóvenes en estado de pobreza y la mitad de la población que malvive). Estos desequilibrios tienen una consecuencia inmediata: la inflación es España es más alta que en el resto de la UE. Es decir, el aumento general de los precios de los bienes y servicios que hace que el dinero pierda valor con el tiempo, reduciendo su poder adquisitivo. Esto significa que, con la misma cantidad de dinero, se pueden comprar menos cosas. Para su cálculo utilizamos el concepto «cesta de la compra». La inflación subyacente excluye los precios más volátiles de la cesta(generalmente energías y alimentos no procesados).

El hombre en su devenir histórico ha mantenido una especial relación con el campo. Comenzamos siendo cazadores, pasamos por ser recolectores y hemos terminados siendo hortofrutícolas. La carne de la caza antaño, hoy la de los animales domésticos posibilitaron la producción de carnes y chacinas. El chorizo español es un producto estrella, sólo a la zaga la chistorra. Con los chorizos de Cárnicas Molina SA, comenzaba el mayor caso de corrupción español de todos los tiempos, el caso ERE. Ahora con la chistorra, otro caso de corrupción socialista todavía incuantificable. En liza, la carne de vaca. Dijo la madre de un jefecillo de la UGT corrupto hasta los tuétanos de los huesos de un buey que, su hijo tenía billetes de 500 € para asar una vaca. Ahora, con los del Peugeot 307, la vaca la asarían a base de chistorras. Y, en el proteínico ágape, un poco de verdura a base de lechugas, a 100 € la hoja como si fuera un folio pintado de verde. Los socialistas llaman al dinero chistorras y lechugas, cuando no soles, que da la impresión de que tengan un ramalazo del «cartel de los soles» venezolanos. Los del Peugeot cobraban en sobres con papeles de colores. Su procedencia parece desconocida porque no se justificaban posteriormente. Sin tacha en la auditoría del Tribunal de Cuentas, porque su presidenta ha dicho que «nunca se detectan las cajas B de los partidos».