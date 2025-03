Cuantas cosas barrería. Lo primero que barrió fue el dinero, «causa y motivo de tanto desespero». Su familia más próxima ha actuado presumiblemente como recogedor. Estos son tan necesarios como las escobas. Aquellos sin «Snchz» erigido en barrendero, no harían de recogedores. El «kits» de ... limpieza lo tenemos en la familia. Luego vio la necesidad de expandir la limpieza y retener el poder barriendo lo que sea. Si yo tuviera una escoba que no él, «barrería tan profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos», que no dejaría entre ver las entrañas del modo de operar de la «Cosa Nostra». «Snchz» ha comprado muchas escobas y ha puesto a barrer a muchos. Los añicos del Estado son tantos que las escobas y recogedores disponibles no son suficientes.

Ha barrido la forma política del Estado español, la Monarquía parlamentaria. Los ataques y menosprecios de «Snchz» y sus acólitos a S.M el Rey son palpables. No menos que el desprecio ejercido sobre las Cortes. Desprecia el Senado. No menos que la Ley de Presupuestos Generales. La secuencia constitucional del «iter» jurídico de presentación y votación son determinantes en la CE. La inefable Alegría, cuya preparación intelectual esté lejos del mínimo exigible para servir con conocimiento y objetividad los intereses generales en su condición de ministra. «Cum fraude» tiene cuidado de no rodearse de los mejores por razones obvias. La Ley de Presupuestos no es cualquier ley. Cumple varios cometidos al unísono: estabiliza la economía aplicando los principios necesarios de política económica, da cobertura legal al gasto social y constriñe al Estado y Comunidades Autónomas que no podrán incurrir en un déficit estructural que, supere los márgenes establecidos, en su caso, por la UE para sus Estados Miembros. Es una contravención manifiesta crecer desde hace años y seguir incurriendo en déficit, agrandando desmesuradamente la deuda pública. Además, dicha norma actualiza durante el mandato del gobierno, los apoyos que posibilitaron la formación de gobierno. «Snchz» ha preferido esparcir el polvo en lugar de barrer y con las últimas lluvias torrenciales ha conformado un fango que hace impracticable la vida ordenada que exige la ciudadanía. Dice que aprobará el gasto militar para armar Europa contra los que quieren su destrucción, a base de pedagogía. No voy a calificar a semejante ser fangoso. Tenemos y debemos aportar el armamento que sea necesario para la efectiva seguridad de Europa y ser solidario con los países limítrofes que pueden sentir las malas artes del hijo de Putin por antonomasia que es el propio Putin, hijo de su padre Putin. Con toda seguridad necesitaremos el auxilio de Europa contra otro hijo de Putin o de Trump, tanto monta, el moro de enfrente, el amiguito de ZP y «Snchz». España se ha beneficiado hasta decir basta de Europa. Ahora debemos estar a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir. Debemos cuidar nuestra democracia. Debemos barrerla de corrupción y ser consecuentes con la idea de Europa.

