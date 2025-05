Los «ecologetas» de la peor añada, la de cada año empeora la anterior, superan las expectativas en sectarismo y en pretender calentarnos con la leña, sí es que nos permiten talar ramas y cortar troncos. Aquí, todo estaría prohibido, salvo lo que aquellos admitan, conforme a la salud de la «pachamama». La prohibición de experimentar con animales es una causa principal para las organizaciones ecologistas. En muchas partes del mundo incluyendo la Unión Europea, se han implementado leyes para prohibir la experimentación animal. Sin embargo, dentro de las mismas no entran los hombres.

Parece ser que han comentado desde la propia Administracion europea al tabloide (desde ahora así calificado por el gobierno presidido por «cum fraude») The Telegraph que, el gobierno habría dado instrucciones a Red Eléctrica de española (REE) para experimentar con humanos. REE es el gestor del sistema eléctrico español, responsable de garantizar el suministro de electricidad de forma segura y eficiente. La noticia dada en Londres insiste en la experimentación con los ciudadanos españoles, convertidos ahora en ratones y conejos, como cuerpos para su uso en laboratorios. Dicen que las «autoridades» (presumo que se refiere a REE, por indicación del gobierno) estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara, para evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables. Y todo ello, con el único objetivo de «cargarse» de razón para justificar su política energética consistente en el cierre de las nucleares de forma definitiva a partir de 2027. Lo cierto es que la ministra del ramo ha dicho que, el día que nos alumbramos con velas, ella se encontraba a las 11.30 horas en el centro de control de REE. También a las 14 y las 16 horas, dirigiendo el restablecimiento del suministro eléctrico. La pregunta es la siguiente ¿Qué hacía la ministra a las 11.30? Restablecer el suministro desde luego que no. Me da la sensación de que se aseguraba se cumplían las instrucciones del gobierno incrementando hasta lo desconocido el uso de las renovables en el «mix». Seguía pues en primera persona el experimento y pudo constatar el fracaso estrepitoso de las políticas energéticas impuestas contra la lógica y la ciencia existente. Volviendo a The Telegraph y a la fuente europea, la situación «le recuerda al accidente de Chernóbil, que empezó como una prueba de simulación de enfriamiento del reactor en condiciones de apagón», en alusión a la catástrofe de 1986. Y finaliza vaticinando lo ocurrido: «parece que el Gobierno aceleró el proceso de forma imprudente antes de acometer las inversiones necesarias para contar con una red sofisticada propia del siglo XXI capaz de manejar la generación renovable». O sea, la ideología y el sectarismo al servicio del desgobierno socialista.

El gobierno controla de facto REE mediante una acción de oro (incumpliendo las normas de la UE). La presidenta y seis de los doce consejeros son socialistas y sin experiencia previa en el sector. Con el carnet en la boca y el capullo (de rosa, claro) en la mano como curriculum evaluable.