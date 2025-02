El trabajo es uno de los tres factores de la producción considerados básicos (junto a la tierra y el capital), factores que se utilizan para la producción de bienes y servicios. Aunque los mercados de factores se parecen en muchos aspectos a los de bienes ... y servicios, presentan con estos una importante diferencia: la demanda de un factor de producción es una demanda derivada. Es decir, la demanda de un factor de producción por parte de una empresa se deriva de su decisión de ofrecer un bien en otro mercado (el de bienes y servicios). Analicemos la demanda de trabajo. El factor trabajo es sin duda el factor más importante, sobresaliendo sobre los otros dos, ya que en las economías modernas los trabajadores perciben la mayor parte de la renta total. Los mercados de trabajo se rigen, al igual que otros mercados de la economía, por las fuerzas de la oferta y la demanda. Examinando la relación entre la producción de bienes o prestación de servicios y la demanda de trabajo, comprenderemos la determinación del salario de equilibrio.

En el mercado de bienes, la oferta y la demanda determinan el precio del bien en cuestión. En el mercado de «trabajo», la oferta y la demanda de una determinada profesión, determina el precio de su actividad en la producción o prestación del servicio, es decir su salario. Pero los servicios prestados por un determinado trabajador no son bienes finales susceptibles de poder ser utilizados por los consumidores, sino que son factores que se emplean para producir otros bienes: el bien o el servicio susceptible de ser vendido en el mercado. Para comprender la demanda de trabajo, es preciso centrar la atención en las empresas que lo contratan y lo utilizan para producir bienes o prestar servicios susceptibles de ser vendidos en el mercado. Examinando la relación entre la producción de bienes o prestación de servicios y la demanda de trabajo, comprenderemos la determinación del salario de equilibrio. Pues bien, la subida del salario mínimo hasta alcanzar su cuantía el 60% del salario medio, lo que hace es igualar los salarios que venían cobrando muchas categorías profesionales desde abajo. Si observamos las masas salariales de muchos convenios colectivo y la incidencia que han tenido las sucesivas subidas del SMI en lo últimos cinco años, es que, en muchos sectores, el salario que percibe (conformado en el convenio colectivo) un peón sin especializar es el mismo que el del oficial. En consecuencia, si el salario es el valor asignado al factor trabajo o capital humano, como todo capital humano, es un factor de producción que se ha producido. Es la acumulación de inversiones en personas (entre las más importantes inversiones de estas características se encuentran la educación y la formación en el trabajo, también llamada experiencia laboral), el gobierno ha decidido desmotivar para el futuro la capitalización del factor. Es un poner. La lógica de los enunciados me llevan a ponerlo, y no sólo por ponerlo sin más.