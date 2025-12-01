Finalizada la II Guerra Mundial, la socialdemocracia asalta el poder del Estado. Sobre la base de la justicia social como principio de política económica y la igualdad como fin de esa política, el Estado se arma de instrumentos de gestión públicos para erigir el Estado ... del bienestar a través de las políticas de bienestar social. Los gobiernos de entonces intervienen la vida pública en general y la economía en particular de forma para garantizar la protección social y redistribuir la riqueza. Europa se encontraba devastada y el liberalismo decimonónico languidecía desde la I Guerra Mundial poniéndose en entredicho su eficacia y los principios propios y exclusivos de funcionamiento económico a través de las dinámicas del mercado. En la Gran Bretaña y en plena resaca bélica, las urnas deponen al ganador de la contienda W. Churchill, alzándose vencedor en la contienda electoral el laborista C. Attlee. Su gobierno solicita un informe para poner orden en el sistema de seguros sociales desarrollado sin la coherencia ni el rigor necesarios. Es W. Beveridge quien asume el desarrollo de ese informe («Informe al Parlamento acerca de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan»). Informe que termina proponiendo un modelo de reconstrucción para el periodo de posguerra en general y la articulación de un nuevo modelo de seguridad social universal de forma particular. De igual modo propuso la intervención estatal para combatir la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y la miseria, sin eliminar la responsabilidad individual o los incentivos para la acción voluntaria (lo que significa que no se deben eliminar los estímulos ni las oportunidades para que los individuos y las familias proporcionen más allá de ese mínimo por sí mismos). Y, como principios en los que se apoya la propuesta se aduce a que todo ciudadano cotice con el objetivo de financiar el sistema de prestaciones públicas en los casos de enfermedad, desempleo, jubilación y otras (se alude así a la cotización de naturaleza impositiva en cuanto que alude a todos los ciudadanos, «universal» por lo tanto). La creación del sistema propuesto pretende articular un sistema de protección social para garantizar un nivel de vida mínimo, al mismo tiempo que promueve el pleno empleo y una sociedad democrática.

Sin embargo, los orígenes de los sistemas protectores o de la creación del primer Estado del bienestar, tuvieron lugar en Alemania a finales del siglo XIX siendo canciller Bismarck. Este implementó un sistema de seguros sociales para mitigar la creciente influencia del socialismo entre los trabajadores que incluía seguros obligatorios para accidentes, enfermedades, invalidez y vejez, financiados por contribuciones de trabajadores y empleadores (financiación del sistema por los trabajadores que efectivamente prestan servicios. Llamado sistema contributivo de seguros sociales). Los conservadores en Alemania fueron los artífices del primer sistema protector de seguros sociales de carácter profesional. Los socialdemócratas asumieron la puesta en marcha del sistema universal de seguridad social con financiación a través del sistema impositivo. Dos formas y dos modelos. En España asumimos en un principio el sistema de seguros sociales (continental o alemán) con la promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, con el conservador Eduardo Dato como presidente del Consejo de Ministros.