Los «aguerridos, valientes y sensatos» sindicatos de clase españoles se han plantado. ¡Vaya por Dios! Han anunciado movilizaciones. Pero, no es una huelga a la antigua usanza. Han convocado movilizaciones para manifestarse contra el poder…pero de la oposición. El grupo de la izquierda en ... el Congreso es menor que el de la derecha. JUNTS y PNV son derecha reaccionaria (vamos, que dejan en bragas literalmente a VOX), sólo que para la zurdería patria son ahora hermanos de sangre. Fíjense en el ejemplo de progresismo del partido vasco que sintetiza su simbología en «Dios y la ley vieja». Hablando de hermanos, son los sindicatos hermanos del PSOE y sus primos hermanos, UGT y CC.OO respectivamente, los convocantes de movilizaciones contra la oposición. Debe ser la nueva concepción del poder en época postmodernista, donde los conceptos se diluyen y relativizan.

Se autodefinen parte esencial del engranaje del poder institucionalizado del socialismo que todo lo invade. Recuerdo aún a «Snchz» en Córdoba, clausurando un congreso de la UGT hace un par de años. Eran aproximadamente las 15 horas cuando llegó al conclave. Tomó la palabra y a las 15.15 horas advirtió que no sólo hay que trabajar y que era hora de comer. Consigna parecida fue la esgrimida después de un fisco más de manifestación un uno de mayo de 2012, cuando desde el atril de la Puerta del Sol clausuraban el acto. Un representante de CC.OO lo concluía diciendo: «¡Ahora a tomar cervezas y a vivir. ¡Salud compañeros y compañeras!». Tras la consigna del bebercio, todos entonaron la Internacional. El segundo verso dice: ¡En pie famélica legión! y el cuarto recalca: «es el fin de la opresión». Lo que denota que para estos marxistas-leninista y maoístas si me apuran, la opresión es representada ahora por la oposición democrática (PP y VOX) y lo de famélico debe ser una burla, después de los atracones de langostinos y cervezas que se dan cada vez que pueden. Aún tengo en mi memoria, la comida del sindicato en Navidad de 2009, en un exclusivo restaurante de la capital sevillana. La mariscada, se endosó a una subvención de la Junta de Andalucía. Muy edificante. El sindicato presentó la factura ante la Administración autonómica como una actividad vinculada al VII Acuerdo de Concertación Social, firmado en un acto solemne un mes antes, el 24 de noviembre de 2009, por el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, Pepe para los camaradas. Dios los cría y ellos se juntan. Todo un ejemplo.

Pues bien, en lugar de manifestarse contra las nefastas políticas del gobierno que encarna un poder realmente autocrático, lo hacen contra la oposición. No consideran suficiente hacerlo contra la pobreza infantil que ha aumentado un 30%, la pobreza energética que ha subido otro tanto. La puesta en práctica de política que impiden el acceso a la vivienda, no sólo para la compra, sino también para el alquiler…Mira que me gusta un «Pablo Romero» cocido en Bigote y pescado en entre Chipiona y Sanlúcar. No habiendo mar de leva este pasado fin de semana, los «langostinejos» han salido de la mar y deambulan por las calles españolas.