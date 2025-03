Belén Esteban clamaba a su hija que se comiera el pollo. En su desesperación ante la inapetencia de su retoño exclamó ¡coño, comételo!, el pollo claro. No sé por qué, pero me imagino al comandante y propietario en Chimbote comiendo pollo

También una nutrida representación de ministros (hombres o afectos que yo sepa al género masculino) doctorados honoris cum fraude en feminismo, como el jefe del clan, cum fraude en economía en primera persona, clamaban por el feminismo defendido por los comunistas y por los socialistas del siglo XXI del PSOE. Hay gente para todo. Tanto es así que yo me quedé en el primer feminismo, el defendido por el liberalismo, de las que fueron precursoras Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Reivindico la igualdad total y absoluta que magistralmente dispone el artículo 14 de la Constitución española. En España todos sin excepción podemos ser lo que queramos, por eso hay tan alta concentración de imbéciles. Es un modo de vida por lo que veo. Se lleva en la sangre y es congénito. Les contaré ciertas anécdotas que demuestran las actitudes farisaicas de la izquierda a colación con el feminismo que ellos defienden y que hoy forma parte de su ADN. 1. El día que se condenaba la prostitución como opción personal para vivir por algunos, la banda de Tito Berni lo celebraba en un burdel. La banda socialista de Baena celebraba disponer de facturas falsas en un burdel de Puerto Banús, advirtiendo uno de la trama que «me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas". Lo mismo que José Luis, el comandante, que manifestaba en la TV «darle asco» la prostitución, mientras iba de «papito», rematando la entrevista diciendo «no darle satisfacción que estén conmigo por dinero». No se por qué se escandalizan cuando se alude a ciertos «diputeros» sociolistos. Anda José Luis, que ya se por qué no te comes el pollo…Ay pillín. 2. El líder del partido Comunista de España «Santiago», hoy en SUMAR, asesoró a la guerrilla colombiana de las FARC, conocida entre otras cosas por realizar secuestros con fines de esclavitud sexual y prostitución forzada. Sobre Compromis cuyo lema dice «compartim una nova manera de fer política», hay que decir que el juez confirmó el procesamiento de Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su expareja a una menor. Y que decir de la baja como docente de Monedero (PODEMOS) o las palabras dirigidas por «el coletas» a una alumna «voy al baño a refrescarme, te espero ahí». Acabo, Jessica cómete el pollo coño que, si no se lo come Carolina, Andrea, Patricia, Claudia…el santoral al completo.

