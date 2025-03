El sistema de gobierno al que nos aboca el nacional-socialismo español (compendio de partidos de izquierdas y nacionalistas separatistas), es un sistema en el que los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder. Vamos a marchas forzadas a un ... estadio intermedio entre regímenes democráticos y no democráticos. Nos encontramos en un limbo donde purgar los pecados cometidos desde 2004 con el inefable ZP.

Los gobernantes de una democracia iliberal pueden ignorar o eludir los límites constitucionales de su poder. Es lo que hace permanentemente «Snchz» desde que tuvo la necesidad para alcanzar el poder de formalizar pactos «anti-natura» que, suponen permanente cesiones que desmontan el Estado. El poder no puede ser es el fin sino el medio para dirigir las políticas al interés general. El gobierno ha optado por dejar fuera de la ronda de entrevistas para aumentar el gasto en defensa a VOX, tercera fuerza. Sin embargo, se ha mostrado receptivo y hasta baboso con los proetarras. La democracia deviene en antiliberal cuando se tiende a ignorar la voluntad de la minoría. De igual forma, nos alejamos de las tesis liberales cuando las elecciones son manipuladas o amañadas. ¿Qué es si no, defender un programa electoral (PODEMOS me quita el sueño, nunca pactaré con los proetarras, jamás indultaré y en consecuencia mucho menos amnistiaré a los golpistas catalanes, nunca gobernaré sin presupuestos del Estado…) y hacer exactamente lo contrario? La coleta de Iglesias la tiene atragantada en el esófago, Otegi es un hombre de paz, los indultó y ahora los amnistía y por supuesto presume de gobernar sin el concurso del parlamento y sin presupuestos generales del Estado.

La condición de autócrata de «Snchz» es un hecho. Fareed Zakaria (periodista político de la CNN) mantenía en la década de los noventa que están aumentando las democracias iliberales por todo el mundo y están limitando cada vez más las libertades de los pueblos que representan. Y pone como ejemplo a Hungría y Polonia en la anterior etapa, donde los ataques a la justicia, la prensa libre y la propia dinámica de funcionamiento del parlamento, fueron hechos gravísimos de ataque a los cimientos del Estado liberal. Qué duda cabe que desde 2018 España puede ser perfectamente incluida en este nefasto grupo. Las democracias iliberales pueden originarse a partir tanto de democracias liberales consolidadas como de Estados autoritarios. Zakaria consideró el término democracia iliberal como sinónimo de pseudo-autocracias. Pero este término incluye en la actualidad a aquellos países que bajan su rating de calificación como democracia, utilizándose para describir países que están bajando sus niveles de democracia.

La democracia liberal enfatiza la separación de poderes, un poder judicial independiente y un sistema de pesos y contrapesos. En las antípodas, el nacional-socialismo español por la razones expuesta y por la insolidaridad que supone el tratamiento fiscal diferenciado entre CC. AA y la dejación del control soberano del territorio del Estado, donde no todos los ciudadanos van ser respetados como tales.