Uno se despeina, más bien se le erizan los pelos cuando mete los dedos en un enchufe. Bueno, salvo que sea lunes después del mediodía y no haya tensión. En realidad, se podían meter los dedos y otras cosas que no voy a enunciar sin ... peligro de salir chamuscado. Alguno por probar hasta lo probó y aún cuenta sus hazañas. Despeinado salió Bolaños del Palacio de la Moncloa después de departir con Peinado. Tensión en la declaración de Bolaños ante el juez por el caso B.G. Peinado le espetó: «no sé a qué obedece esa sonrisa». Al tres veces ministro se le puso la cara de gato estreñido. Fue entonces cuando me vino a la memoria un gato que se dedicaba a hacer gilipolleces en la TV. No podía ser otro que Félix el gato, o el gato Félix. Este era dos veces gato. Su pelaje negro, ojos blancos, y amplia sonrisa, junto a las situaciones surrealistas que vivía o propiciaba, contribuyeron a hacer de Félix uno de los personajes más reconocibles del mundo. Aun recuerdo cuando metió los dedos en un enchufe tensionado y salió trasquilado y despeinado. Despeinado salió Félix el mes anterior después del repaso que le metió Peinado en su propia casa, la Moncloa. Oír la grabación del interrogatorio, saber que no era lunes de apagón, justifica y fundamenta el lamentable estado en el que quedó el tocayo del afamado gato. Los dos tienen ciertos parecidos, quizás sus conductas y formas de proceder los asemejan. B.G es el acrónimo de Bego fundraiser, cuando se dedicaba a la captación de fondos desde la Moncloa, auxiliada por la Directora de Programas de presidencia del gobierno.

En el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, que regula la estructura de la Presidencia del Gobierno, las funciones del puesto incluyen proporcionar información y asesoramiento al presidente, coordinar políticas gubernamentales y analizar programas de la Unión Europea. También facilitar la cooperación con comunidades autónomas y gestionar la comunicación con la ciudadanía. Asimismo, contempla el asesoramiento en seguridad nacional y otros asuntos que el presidente le encomiende. Sí realmente desarrollaba funciones de auxilio de B.G, es porque un día sin tensión debió meter la mano completa en un enchufe y su cara quedó iluminada para la posteridad como enchufada, por efecto de un enchufe. Este gobierno «nepótico» por antonomasia, utiliza el enchufe como medio de saltarse los principios constitucionales de mérito, publicidad y capacidad. En sede judicial le han dicho a Peinado, a colación con el modo de acceder a la Administración mediante enchufe y sin tensión que, «los puestos de trabajo en la Administración General del Estado no tienen normativamente funciones asociadas de forma directa». ¡Ay Félix, gatito! Espero que Peinado no pregunte en alguno de sus interrogatorios por el punto G del acrónimo, una vez lo intenten confundir, una vez más y solicite desorientado por tanto desmemoriado, identifiquen en el interrogatorio quién coño es ese punto por todos conocidos y que todos desconocemos.

