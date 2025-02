Definitivamente, los socialistas con dinero de los demás son infinitamente caritativos, pero terminan convirtiéndose en «sociolistos», ya que trabajar (es un decir) o haberlo hecho en la PSOE SA imprime carácter que, influye dramáticamente en la oferta inmobiliaria. En España desde antaño ha habido profesiones ... que controlan la oferta de trabajo (controladores aéreos y estibadores portuarios), a los que hay que añadir desde hace pocos años los médicos como colectivo. El acceso a la universidad (carrera de medicina) y el MIR impiden disponer de un colectivo suficiente para que no se tensione el mercado y este funcione en situación de equilibrio. En estos casos subyacen decisiones públicas ineficaces, ineficientes y contrarias al interés general. Algo parecido ocurre con la vivienda. La síntesis del problema tiene por origen la oferta reducida y la demanda infinita. Con una tendencia a la subida de los precios, dado la rigidez de la oferta.

Observamos insignes «sociolistos» encaprichados con los bienes inmuebles. Es su juguetito preferido, después del poder por el poder en beneficio propio. Que se lo digan a ZP, el ultraizquierdista que posiblemente no tenía donde caerse antes de entrar en política y encontrar la bicoca que supone ser de izquierdas en este país (de donde sí no iba a tener que se sepa casas en Aravaca, en Lanzarote y en Puerta de Hierro…). Pero, Bambi no pace solo en los prados de la Tierra. El «comandante» Ábalos tiene un caserón en Chimbote (Perú). Leo en el Debate que la casa (900 m2 y 1,2 millones €) fue construida con fondos públicos que el Ministerio de Exteriores otorgó a Fiadelso, la ONG que promocionaba. Que no piense el ex N.º 2 del PSOE que es el único comandante con tanta cara. El comandante Castro creo que tenía más bienes que el del PSOE. Bueno, en realidad tenía toda la Isla de Cuba para él. El actual N.º 2 del PSOE también parece que se ha aficionado a los inmuebles. La UCO está en plena investigación. Cuando aprendió a empalmar cables, Cerdán nunca se vio en otra. No se sí el sabe que cuando telefónica era una empresa pública, existía una ordenanza de trabajo de empresa, llamada del «empalmador». Es posible que la pretensión del gobierno socialista y su entrada en telefónica suponga recuperar los gremios gloriosos de la compañía. Creo que Murtra presentará este año al unísono, sus cuentas de resultados y el nuevo manual del buen «empalmador», testigo escrito de la nueva condición pública de la compañía.

Que decir del cipote o mojón de piedra. También hombre torpe y bobo en República Dominicana. Precisamente, allí en Quisqueya la UCO está centrando su investigación. Quizás guiado por un portal inmobiliario con un curioso emblema, un capullo de rosa y una mano. Vaya por Dios, los «sociolistos» se han hecho fuerte en la Española. Me quedo con el cipote en Chimbote y su rima consonante, porque con «empalmador» solo podemos acreditar su condición de verso libre.