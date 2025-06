«Hay que intentar que con un disparo mates a quince». La fontanera de los bajos fondos de la banda socialista conspiró para ver «muerto» al jefe de la UCO. Entre 2011 y 2016 pidió por escrito esta «sin vergüenza» «tolerancia cero contra la violencia». ... Cuando hablan de disparos, he de suponer que esos se ejecutan con balas. El problema reside cuando las balas van dirigida al propio Balas. Cincuenta y tres minutos de grabación que pasarán a la historia abyecta del socialismo español. Pepa Gotera por eso de su condición de fontanera de cloacas y bajos fondos malolientes, hizo una exhibición contra la gramática, la sintaxis y el delito que nos dejó boquiabierto a muchos españoles. Yo había escuchado algo el primer día en que salta la noticia por la radio. Pregunté en la barra del bar donde tomaba a medio día una copa de Tío Pepe que, quien coño era esa tal Leire. Uno de los presentes se apresuró a decirme con cara de pillo: imagínate a Amparo Muñoz en sus años lozanos y acertarás. Al llega a casa visualicé las imágenes del Telediario y mis expectativas se desvanecieron como un azucarillo en un carajillo hirviendo.

Ha dicho Félix el Gato, el minino que este Gobierno no tolera la corrupción y quien lo tenga que pagar, que lo pague, pero tampoco tolera persecuciones injustas…A ver «gatito felix» me vas a hacer llorar. La portavoz de la banda socialista Sra. Peña ha dicho que, Pepa Gotera no tiene ninguna vinculación contractual con el PSOE, ni está en nómina en Ferraz. Y como diría Macarena Olona: ¿Y…? Gotera fue concejala en el municipio cántabro de Vega de Pas, jefa Comunicación en la empresa pública Enusa y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos. Concluían la alocución desde Ferraz manifestando que «es una afiliada, no es fontanera de Ferraz».

Aldama habló en marzo de Leire Díez y otros «fontaneros» del PSOE: «son señores que utiliza Santos Cerdán». El «sin vergüenza» Aldama una vez más ha anticipado la verdad. Leire

Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo (una vida al servicio del PSOE: del vídeo sexual de Pedro J. a ir contra la UCO). Quédense con esta plantilla socialista (bueno, Pérez Dolset niega ser socialista) supuestamente dirigida por el electricista o maestro fontanero y Nº 2 del aparato o banda, como Uds. quieran. Disfunción importante: un electricista metido a posible maestro fontanero. Bueno, si nos atenemos a los audios, el fontanerillo de Ferraz que dice no ser socialista, señala a «Snchz» y Santos Cerdán como líderes de la operación contra la UCO. Sí el Nº 2 es electricista en realidad, el Nº 1 presumo debe ser fontanero jefe y consejero delegado de la PSOE SA, hoy vulgar banda socialista.

Los audios, o las fotos entrando y saliendo de la sede de Ferraz, o con «Snchz» o de copas con Bego.G (Fundraiser), parece que demuestran que Ferraz es un lugar de Madrid donde habitan capullos de la rosa nostra.